Самарская «Заварка» выходит за границы музея

Заведующая музеем-галереей «Заварка»

«Идея проекта возникла в начале 2024 года: на тот момент я завершала проект «Хлебная цивилизация», который победил в конкурсе «Креативный музей» благотворительного фонда Владимира Потанина в 2022 году, и работала с Андреем Кочетковым над созданием методички проекта «Сохранить как…» – этот проект победил в конкурсе «Музей 4.0», который организовал тот же фонд, параллельно я работала в музее-галерее «Заварка». Отчасти благодаря той методичке и появилась мысль сделать что-то полезное для Ленинского района, где сейчас расположено здание музея-галереи «Заварка».

Наша «Заварка» – молодая институция, у которой есть все возможности стать площадкой для отработки методов взаимодействия с локальным наследием, которое нигде не освещалось ранее. Деревянные дома, здания в стиле советского неоренесанса и иные архитектурные формы, истории жителей этого района – до этой поры все это не привлекало исследователей, и не было каталогизировано и музеефицировано. Мы решили выйти за границы музея и впервые создать электронную энциклопедию, чтобы публиковать в ней статьи об исторически ценных зданиях, интервью с жителями Ленинского района, которые давно живут в этом месте, а также создать интерактивную карту с локациями. Честно говоря, никаких сложностей с реализацией проекта не возникло: команда музея-галереи «Заварка» – это команда мечты, здесь работают увлеченные профессионалы, которые готовы решать самые разные задачи! Что дает нам победа в грантовом конкурсе? Возможность самопрезентовать себя в городском пространстве и создать точку притяжения местного сообщества, исследующего и популяризирующего локальное наследия города и области».