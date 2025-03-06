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Искусство

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Что скрывается за полотнами Дарьи Емельяновой? Отвечает Сергей Баландин!

В воскресенье 9 марта Сергей Баландин приглашает всех в «ЗИМ Галерею» на экскурсию по выставке Дарьи Емельяновой Rosa ambrosa. Арт-критик и куратор галереи «Виктория» расскажет о картинах и инсталляциях, представленных в экспозиции, их художественных особенностях и смыслах, которые в них таятся. Это не последняя экскурсия от Сергея: в марте он устроит еще две встречи с теми, кто хочет лучше разобраться в творчестве одной из самых востребованных самарских художниц последних нескольких лет.

Фото: Архивы пресс-служб

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