Что скрывается за полотнами Дарьи Емельяновой? Отвечает Сергей Баландин!

В воскресенье 9 марта Сергей Баландин приглашает всех в «ЗИМ Галерею» на экскурсию по выставке Дарьи Емельяновой Rosa ambrosa. Арт-критик и куратор галереи «Виктория» расскажет о картинах и инсталляциях, представленных в экспозиции, их художественных особенностях и смыслах, которые в них таятся. Это не последняя экскурсия от Сергея: в марте он устроит еще две встречи с теми, кто хочет лучше разобраться в творчестве одной из самых востребованных самарских художниц последних нескольких лет.