Как вести себя на выставке? Отвечает Андрей Курочкин!

Знаю, что есть достаточно большой свод правил, как, например, вести себя за столом, а вот про что-то подобное, касаемо художественных выставок не слышал, поэтому вел себя на них по-разному. То есть, согласно настроению и обстоятельствам, хотя, может это и неправильно. Потому считаю, что главное – это все-таки настрой и доброе расположение духа. Что для этого предпринято посетителем выставки – вопрос второй. Главное, обойтись без фанатизма. Еще не являюсь сторонником использования на выставках текстовых пояснений и длительных авторских монологов, которые должны объяснить, что же хотел сказать автор, какие мысли он хотел донести в своих работах и какие чувства отразить. Считаю, что живопись не нужно объяснять – ее нужно смотреть. А там все просто: если в ней есть живое зерно, каждый найдет что-то для себя. И это может совершенно не совпадать с мнением автора. Подведем итог: все, что вам нужно, когда вы отравляетесь на выставку – это хорошее настроение и широко открытые глаза.