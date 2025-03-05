Закрытие «Нулевой комнаты»: команда проекта о самых ярких воспоминаниях и ивентах

Основательница, директор и руководитель команды

Парой ярких событий не отделаешься. С 2019 года я жила мечтой открыть свой культурный центр. И вся профессиональная дорога и предыдущие проекты вели к точке – «Нулевая комната».

Часто приходилось встречаться с неопределенностью: это и ожидание результатов грантов, заработок средств, поиск партнеров на новое большое событие, внутренние коллективные перестановки и глобальные изменения, которые от нас не зависели. Непростой опыт, который закаляет, учит терпимости, стратегическому мышлению, дипломатии, взвешенности и гибкости. Так, не ожидая от себя самой, в 2021 году – тогда я начала готовить концепцию центра – удалось создать проект, который личностно вырастил всю нашу команду, обогатил опытом и портфолио, которые на обычной работе не приобретешь.

Одним из морально сложных решений для меня стал запуск донатов, когда мы впервые были на грани закрытия. Мне казалось, что если мы объявим о трудностях, то от нас отвернутся, к нам перестанут ходить, мы испортим имиджевую историю перед партнерами. Но команда убедила, что нужно на это решиться. На следующий день после запуска сбора к нам пришли новые и постоянные гости, которые интересовались нашим мерчем, товарами, ближайшими событиями, говорили теплые слова, чтобы нас поддержать. Просили не закрываться. После я пошла на склад и пустила слезу от того, скольким людям «Нулевая» помогла, и как она им важна. А еще я вспоминаю момент, когда я шла в минкульт договариваться о поддержке, заранее готовясь к отказу, а мне сказали: «Готовьте заявку. Нам давно не хватало таких проектов».

Для меня «Нулевая» стала вторым домом, наша команда – дорогими сердцу товарищами и союзниками, а моя жизнь – жизнью проекта. Мы создали фестиваль издательского дела «Букноль», привозили на «Нулевой огонек» артистов, которых в Самару еще не привозили, но их ждали. Мы знакомили с новыми именами в современном искусстве, делали материалы про такие же проекты, как мы, из регионов и наконец-то упаковали первый печатный выпуск «Журнал.Ноль», отмечали дни рождения «Нулевой» и свои, проводили более 80 событий и поддерживали более 200 проектов из Самары и других городов. А сколько людей нас посетило – уже сбилась со счета. Не перестану благодарить их за этот путь, где мы все росли профессионально, учились друг у друга, конфликтовали и договаривались, придумывали, делали, друг друга поддерживали, сопереживали. Даже коллеги из других институций спрашивают: «А вам не надоело друг друга видеть?» Я горжусь нашей командой!

В команде «Нулевой комнаты» семь человек: я, Настя Тихомирова, Аня Паторова, Катя Раек, Полина Сотникова, Илья Борзунов и Дима Крылов. Больше – рассказали наши ребята.