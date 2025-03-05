Закрытие «Нулевой комнаты»: команда проекта о самых ярких воспоминаниях и ивентах

Центр современной культуры «Нулевая комната» закрывается: об этом сообщила в социальных сетях основатель проекта Полина Дрожжина. Попросили команду поделиться самыми теплыми и запоминающимися моментами из истории проекта: от выставок самарских – и не только! – художников и действительно классных книжных фестивалей до ярких шоукейсов и вечеринок заВолгой.
Полина Дрожжина
Основательница, директор и руководитель команды
Парой ярких событий не отделаешься. С 2019 года я жила мечтой открыть свой культурный центр. И вся профессиональная дорога и предыдущие проекты вели к точке – «Нулевая комната».
Часто приходилось встречаться с неопределенностью: это и ожидание результатов грантов, заработок средств, поиск партнеров на новое большое событие, внутренние коллективные перестановки и глобальные изменения, которые от нас не зависели. Непростой опыт, который закаляет, учит терпимости, стратегическому мышлению, дипломатии, взвешенности и гибкости. Так, не ожидая от себя самой, в 2021 году – тогда я начала готовить концепцию центра – удалось создать проект, который личностно вырастил всю нашу команду, обогатил опытом и портфолио, которые на обычной работе не приобретешь.
Одним из морально сложных решений для меня стал запуск донатов, когда мы впервые были на грани закрытия. Мне казалось, что если мы объявим о трудностях, то от нас отвернутся, к нам перестанут ходить, мы испортим имиджевую историю перед партнерами. Но команда убедила, что нужно на это решиться. На следующий день после запуска сбора к нам пришли новые и постоянные гости, которые интересовались нашим мерчем, товарами, ближайшими событиями, говорили теплые слова, чтобы нас поддержать. Просили не закрываться. После я пошла на склад и пустила слезу от того, скольким людям «Нулевая» помогла, и как она им важна. А еще я вспоминаю момент, когда я шла в минкульт договариваться о поддержке, заранее готовясь к отказу, а мне сказали: «Готовьте заявку. Нам давно не хватало таких проектов».
Для меня «Нулевая» стала вторым домом, наша команда – дорогими сердцу товарищами и союзниками, а моя жизнь – жизнью проекта. Мы создали фестиваль издательского дела «Букноль», привозили на «Нулевой огонек» артистов, которых в Самару еще не привозили, но их ждали. Мы знакомили с новыми именами в современном искусстве, делали материалы про такие же проекты, как мы, из регионов и наконец-то упаковали первый печатный выпуск «Журнал.Ноль», отмечали дни рождения «Нулевой» и свои, проводили более 80 событий и поддерживали более 200 проектов из Самары и других городов. А сколько людей нас посетило – уже сбилась со счета. Не перестану благодарить их за этот путь, где мы все росли профессионально, учились друг у друга, конфликтовали и договаривались, придумывали, делали, друг друга поддерживали, сопереживали. Даже коллеги из других институций спрашивают: «А вам не надоело друг друга видеть?» Я горжусь нашей командой!
В команде «Нулевой комнаты» семь человек: я, Настя Тихомирова, Аня Паторова, Катя Раек, Полина Сотникова, Илья Борзунов и Дима Крылов. Больше – рассказали наши ребята.
Анастасия Тихомирова
Пиар-менеджер «Нулевой комнаты», куратор фестиваля «Букноль»
«Нулевая комната» для меня – это, в первую очередь, люди и команда, с которой мы прошли как самые яркие моменты за эти три года, так и неприятные – и даже тяжелые. Здесь работают люди, которые во много сформировали мой взгляд на современное искусство и культуру, дали чувство общности с чем-то большим, чем собственный интерес, стали лучшей командой и близкими друзьями.
Самые яркие моменты – это открытие первой выставки «Пока нас не разбили блуждающие волны» и открытие центра. Сложный эмоционально период, но захватывающий. Запомнился маркет «Мамореху» и лежачие рейвы со своей спокойно-тягучей атмосферой. А еще вспоминаю «Клуб №0», когда мы привезли классных ребят со всей страны, получили много полезной информации и личного общения – это было своеобразным выстраиванием связей с регионами и ощущением общности.
Конечно, вспоминаю «Нулевой огонек» – каждый его год: мы привозили «Жарок», «Золотые зубы» и «Созвездие Отрезок». И это были эмоциональные и яркие концерты. Еще важное лично для меня – «Журнал.Ноль» о независимых проектах, самоорганизациях и создателях креативных проектов со всей России. Это был интересный опыт, где я была и редактором, и автором, и пиарщиком одновременно. Сейчас цифровая версия стала печатным журналом, который мы отправили в Казань, Нижний, Санкт-Петербург и другие города.
И, конечно, книжный фестиваль «Букноль», который я курировала в 2023 году. Это было исполнением мечты и невероятным опытом – привезти издательства, которые сам читаешь, в Самару, пригласить классных лекторов. Тут я получила огромный организаторский опыт и понимание дальнейшего развития в профессиональном плане.
Анна Паторова
Куратор резидентских программ
Каких фотографий из «Нулевой комнаты» больше всего в моей галерее? Без сомнений – фото местной кошки Черносливки. Она часть команды, часть корабля! Обязательное условие работы – предупреждать новых посетителей гладить ее по требованию, чтобы избежать царапок.
Шоукейс «Нулевой огонек» – это был некий музыкальный итог года, один из самых долгожданных проектов. За три года декораций к этому ивенту родилась традиция, которая мне жутко нравится, елка на потолке! Испытываю детский восторг!
Весной 2022 года я прошла отбор в лабораторию арт-менеджмента «Клуб №0», а уже осенью того же года присоединилась к команде центра как сотрудник. Не только теория, но и отличная получилась практика. Буду скучать!
Катя Раек
Ивент-менеджер, куратор лавки «Нулевой комнаты»
Для меня «Нулевая» – это больше, чем просто работа и должность. Мы с командой прошли через многое: однодневный монтаж, работа из палатки заВолгой, разработка безумных идей и их реализация в кратчайшие сроки, работа за идею и отсутствие бюджета на проект. За период отсутствия финансирования мы стали настоящей семьей, которая несмотря ни на что стремилась не отдаляться.
Мои самые яркие воспоминания о «Нулевой комнате» связаны с мероприятиями, которые мы организовывали. Среди моих фаворитов – «Нулевой огонек», который я организовывала дважды, и «О_ПЕН» – особенный летний проект-вечеринка, во время которого мы несколько дней работали заВолгой в палатках, собирали все необходимое из подручных материалов и старались оживить жизнь другого берега Волги музыкой.
Дмитрий Крылов
Графический дийзанер
«Нулевая комната» началась для меня еще до того, как я пришел туда работать, так как именно с презентации моего альбома открылась «Нулевая», а далее продолжилась как часть реализации проекта «Высококачественное радио», когда мы с ребятами были резидентами.
И когда я начал работать в 2023 году, то учитывая специфику должности, я не всегда был внутри самого ЦСК, хоть и был постоянно на связи с командой и помогал, как мог. Поэтому самыми яркими впечатлениями были те, которые соприкасались с крупными событиями, на которых я присутствовал и непосредственно участвовал оффлайн – открытиями выставок, шоукейсами и фестивалями. Мне всегда было радостно наблюдать восторженные лица посетителей, слушать их критику или пожелания.
Из последних запоминающихся событий – на открытии выставки «Тысячи человек меняют свою жизнь прямо сейчас» в «Нулевую» пришла посетительница, которой на вид было больше восьмидесяти лет. С порога я уже начал переживать, что начнется тирада из разряда: «Что за мазня, да зачем вы это делаете, позорники», но в итоге все случилось наоборот. Женщина поблагодарила нас за мини-экскурсию, сказала, какие мы молодцы, и пожелала нам развиваться дальше.
Несмотря на то, что на данный момент в физическом воплощении «Нулевая комната» закрывается, я не теряю надежд, что в дальнейшем она возродится, как феникс из пепла, в нечто более новое, в лучшую версию себя.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)