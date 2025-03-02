Как сделать музеи привлекательными для детей? Отвечает команда «Заварки»!

Начинаем понедельник не просто с хорошей, а с отличной новости: команда музея-галереи «Заварка» придумала, как сделать так, чтобы посещение музея стало для ребенка увлекательным и познавательным опытом! Детский педагог Арина Гусарова, медиатор Анастасия Волынкина, дизайнер Анна Родионова и филолог Ольга Иваева сделали детский путеводитель по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» – это не просто набор заданий, а целая история, которая превратит осмотр экспозиции в захватывающее исследование. И это еще не все: в «Заварке» обещают, что такие путеводители будут создаваться для каждой крупной выставки.

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