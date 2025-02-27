Как быть своим на выставке? Отвечает научный сотрудник и куратор Третьяковки в Самаре

Как быть своим на выставке? Если понимать под посещением вернисажа светское событие со своими ритуалами, нормами общения и приемами самопрезентации, то «рецептов» тут, думаю, два.

Первый. Нужно родиться в Москве, в интеллигентно-художественной семье. Окончить отделение искусств истфака МГУ. В студенческие годы основательно натусоваться с коллегами-искусствоведами в среде художников. Потом пойти работать, желательно, либо в крупный музей, либо в уважаемое издание, либо открыть свою галерею. Тогда вы будете знать достаточное количество людей, чтобы получать приглашения примерно на десять выставок в неделю. Останется только выбрать, какое искусство вам ближе и где лучше фуршеты.

Второй. Все то же самое с поправкой на специальность и карьеру – нужно стать достаточно обеспеченным человеком, чтобы регулярно покупать произведения искусства и собирать свою коллекцию. Галереи и ярмарки сами к вам выстроятся в очередь как к самому «своему» и опять же, останется лишь тренировать навык выбора.

Способность выбирать, если серьезно, – это и есть главный скилл, настоящий, редкий талант. Выбирать подлинное искусство, «правильных» людей, «то самое» время и идеальное место. Тогда рано или поздно система искусства сама выберет вас, поскольку именно такие, как вы, и есть те, кто ей движет.