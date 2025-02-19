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Искусство

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Тысячи людей меняют свою жизнь прямо сейчас!

Выставка с кликбейтным названием начнет работать в это воскресенье. «Тысячи людей меняют свою жизнь прямо сейчас» – совместный проект молодых казанских художников Дарьи Родченко и Махмуда Абзалова. В фокусе – критика популярной психотерапии, а также работа с травмой и стрессом.

Дарья и Махмуд – участники выставки «Контурные карты» по итогам совместной резиденции ЦСК Смена и фонда поддержки современного искусства «СФЕРА», а также финалисты опен-колла резидентской программы «Нулевой комнаты 2024 года.

Фото: Архивы пресс-служб

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