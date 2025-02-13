А вот и итоги арт опен-колла!

Вы нас радуете, как никогда. Замечательных художников оказалось столько... Что мы с трудом отобрали тех, кто понравился редакции больше других. НО! Мы отправили результаты опен-колла директорам и кураторам локальных музеев и арт-институций. Ваши работы увидели: Третьяковка в Самаре, Музей Модерна, «Виктория». Но что-то мы отвлеклись, ниже – наши «жемчужины»! Как и обещали, у каждого художника мы возьмем интервью и опубликуем на наших ресурсах.
Дезруд
Уютный пиксель-арт. Ностальгическое погружение в детство, вселенную ретро-игр, эстетику старинных постеров. Для создания своих работ автор пользуется мышкой... и ПЭИНТОМ. Уже 11 лет. Заметьте – никаких нейросетей.
Julia Zavtur
Прекрасная в своих иллюстрациях выпускница «Высшей школы экономики» и «Британской высшей школы дизайна» Юлия Завтур увлекается живописью и старается ежегодно участвовать в международных конкурсах для иллюстраторов.
Екатерина Нилова
Изумительные пейзажи, не менее стильные звери и вышитые угрюмые, но очень милые существа. Екатерина училась в Москве в Университете имени Строганова на направлении художественной керамики, но – как оказалось – душа больше лежит к вышивке. В фокусе: анималистика и взаимодействие цветов. Яркие принты, вышивка и керамика, соединение самобытной техники и демонстрация тонкого вкуса.
Алсу Коуки Амри
Алсу Куоки Амри – художник-экспериментатор и архивист, исследующий тему ностальгии. Она объединяет материалы из разных эпох: фотографии, газеты, бумагу и предметы быта, которые вызывают воспоминания. Прекрасный контемпорари-арт, которым хочется делиться.
Ксения Вороничева
Книжные иллюстрации и экспрессивные живописные работы акрилом и смешанными материалами. Произведения Ксении находятся в частных коллекциях по всему миру. Художница иллюстрирует книги в технике цифровой графики, а также сотрудничает с детским журналом. Загляните на сайт Ксении, красотища!
Ксюша Кабачек
Нежная, но вместе с тем урбанистическая живопись молодой художницы. Ксения училась в Москве, в настоящее время живет и творит в родном городе. В своих работах сочетает персональные поколенческие истории и архетипические черты поколений. Наивно. «Супер», – как сказал бы Эрленд Лу. Советуем подписаться на телеграм-канал юной арти.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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