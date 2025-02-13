А вот и итоги арт опен-колла!

Вы нас радуете, как никогда. Замечательных художников оказалось столько... Что мы с трудом отобрали тех, кто понравился редакции больше других. НО! Мы отправили результаты опен-колла директорам и кураторам локальных музеев и арт-институций. Ваши работы увидели: Третьяковка в Самаре, Музей Модерна, «Виктория». Но что-то мы отвлеклись, ниже – наши «жемчужины»! Как и обещали, у каждого художника мы возьмем интервью и опубликуем на наших ресурсах.