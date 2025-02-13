Как быть своим на выставке? Советуют Сергей Баландин и Яна Арбузова!

Специально для всех, кто регулярно ловит себя на мысли «я один здесь ничего не понимаю» на выставках и перформансах, попросили куратора галереи «Виктория» Сергея Баландина и художницу Яну Арбузову дать несколько советов, которые помогут избавиться от стыда и лишней серьезности при соприкосновении с искусством.
Сергей Баландин
Если вы далеки от современного искусства, а тем более, если испытываете к нему неприязнь, первое правило – сосредоточьте внимание на людях. На произведения можете даже не смотреть: пусть лица, одежда и разговоры станут содержанием вашего вечера. Смотрите на мир искусства как бы через людей. Именно так великая, не побоюсь этого слова, журналистка Наталья Апрелева писала свои обзоры на выставки в 2010-х. На вопрос, как вам увиденное, можете смело говорить: «Не в моем вкусе», «Скучновато» или «Ничего в этом не понимаю»: искренность здесь позволяют себе только «свои», и вы легко сойдете за завсегдатая, пока новички пытаются выжать из себя комплименты.
Сохраняйте расслабленное состояние до конца вечера, осторожно разузнайте у других людей, какие у них общие впечатления и что тут надо посмотреть в первую очередь.
Если есть фуршет, возьмите бокал в руку: пить не обязательно, но это успокаивает и создает впечатление, что вы при деле. К тому же подходить к людям – даже к незнакомым – с бокалом, более уместно, чем без него: сразу видно, что вы идете с хорошими новостями. Читайте этикетки, только если работа вас действительно заинтересовала: если читать все этикетки, заболит спина, и вы измучитесь семенить около стен.
Хорошую выставку видно сразу, с первого шага в зал: встаньте в центре, окиньте пространство взглядом. Если интересно, выбирайте траекторию и двигайтесь по ней, но старайтесь не терять общий вид. Не утыкайтесь носом: правильное расстояние от вас до картины не меньше метра, а лучше больше. Ближе подходят только профессионалы по своим профессиональным надобностям.
Уходя, поблагодарите художника за выставку, взглядом намекнув, что вы уже виделись: уверяю, он еще долго будет думать о вас.
Яна Арбузова
Первый совет – от человека, который не любит большое скопление людей и любит находиться в своем уютном коконе, – старайтесь ходить на выставки не в день открытия. Есть маленькие исключения – авторские экскурсии: так, как расскажет автор, больше никто этого сделать не сможет. В остальных случаях советую ходить на выставки с экскурсиями, но маленькими группами. Экскурсоводы аккуратно «укроют» одеялом информации, под которым посетителям будет комфортно и уютно.
Задача, в первую очередь, сделать поход в музей, галерею или другое выставочное пространство приятным. А не таким, чтобы поскорее уйти, потому что опять – и снова – зритель ничего не понял: ни того, почему эти картины висят именно в таком порядке, ни того, сколько залов представлено, ни того, в какую сторону вообще нужно смотреть.
Поход на выставки – это настоящее свидание с собой, куда можно прийти с экскурсией или даже без, в комфортное для себя время, а после – угостить себя кофе и обсудить наедине чувства и эмоции от пережитого опыта. Кстати, у Сергея Баландина и «ЗИМ Галереи» есть свой дневник наблюдений за искусством – и я тоже им активно пользуюсь: заполняю его после экскурсии, вернувшись домой. Главное, о чем хочется предупредить «начинающих», – первые пять выставок, скорее всего, будут самыми сложными. Зато потом вы втянетесь!
Второй совет – не будьте такими серьезными! Не стоит так строго относиться к себе и к выставке. Нужно понять, если выставка не вызвала никаких чувств, то проблема вовсе не в зрителе. Если говорить об узконаправленных музеях – например, литературном, военном или краеведческом – то там все более чем понятно. А вот в современном искусстве все держится на еле уловимых тонких материях. Признаюсь, что я и сама часто ничего не понимаю, но не боюсь этого. Бывает, что зритель и выставка просто не подходят друг другу, и это тоже нормально.
Но я как художник не хотела бы, чтобы зритель приходил на выставку как потребитель. Выставка – это не аттракцион, здесь никто не должен никого развлекать. И от зрителя требуются некоторые усилия, чтобы снять с себя защитный хитин и позволить всем органам чувств размяться, оживиться и начать работать.
Фото: Максим Монахов, Кристина Штейнфельд
Комментарии (0)