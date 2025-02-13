Как быть своим на выставке? Советуют Сергей Баландин и Яна Арбузова!

Сергей Баландин

Если вы далеки от современного искусства, а тем более, если испытываете к нему неприязнь, первое правило – сосредоточьте внимание на людях. На произведения можете даже не смотреть: пусть лица, одежда и разговоры станут содержанием вашего вечера. Смотрите на мир искусства как бы через людей. Именно так великая, не побоюсь этого слова, журналистка Наталья Апрелева писала свои обзоры на выставки в 2010-х. На вопрос, как вам увиденное, можете смело говорить: «Не в моем вкусе», «Скучновато» или «Ничего в этом не понимаю»: искренность здесь позволяют себе только «свои», и вы легко сойдете за завсегдатая, пока новички пытаются выжать из себя комплименты.

Сохраняйте расслабленное состояние до конца вечера, осторожно разузнайте у других людей, какие у них общие впечатления и что тут надо посмотреть в первую очередь.

Если есть фуршет, возьмите бокал в руку: пить не обязательно, но это успокаивает и создает впечатление, что вы при деле. К тому же подходить к людям – даже к незнакомым – с бокалом, более уместно, чем без него: сразу видно, что вы идете с хорошими новостями. Читайте этикетки, только если работа вас действительно заинтересовала: если читать все этикетки, заболит спина, и вы измучитесь семенить около стен.

Хорошую выставку видно сразу, с первого шага в зал: встаньте в центре, окиньте пространство взглядом. Если интересно, выбирайте траекторию и двигайтесь по ней, но старайтесь не терять общий вид. Не утыкайтесь носом: правильное расстояние от вас до картины не меньше метра, а лучше больше. Ближе подходят только профессионалы по своим профессиональным надобностям.

Уходя, поблагодарите художника за выставку, взглядом намекнув, что вы уже виделись: уверяю, он еще долго будет думать о вас.