Формируем культ культуры: составили культмаршрут на выходные

Главное культурное событие недели – это открытие персональной выставки самарской художницы Дарьи Емельяновой в «ЗИМ Галерее». Rosa ambrosa поможет понять, почему работы звезды Blazar и Cosmoscow, лауреата премии Собака.ru «ТОП-50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти – 2024» и одного из десяти художников, за которыми нужно следить по версии журнала «Афиша», хранятся в собраниях известных российских коллекционеров и культурных институций. Поверхность холста в живописи Дарьи перестает быть просто фоном для изображения – это чувствительное, многослойное тело, в котором пульсирует память.