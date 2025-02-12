Формируем культ культуры: составили культмаршрут на выходные

В рамках заботы о повышении культурного уровня города и его окрестностей Собака.ru составила очередной культурный сценарий выходного дня.
В четверг в рамках лектория Самарского художественного музея «Вот построили мы дом» доктор исторических наук Зоя Кобозева прочитает лекцию «Дом для Художественного музея», расскажет о создании художественных музеев в дореволюционной России и покажет историю Художественного музея через историю зданий и помещений, предоставляемых под музей и его фонды.
Главное культурное событие недели – это открытие персональной выставки самарской художницы Дарьи Емельяновой в «ЗИМ Галерее». Rosa ambrosa поможет понять, почему работы звезды Blazar и Cosmoscow, лауреата премии Собака.ru «ТОП-50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти – 2024» и одного из десяти художников, за которыми нужно следить по версии журнала «Афиша», хранятся в собраниях известных российских коллекционеров и культурных институций. Поверхность холста в живописи Дарьи перестает быть просто фоном для изображения – это чувствительное, многослойное тело, в котором пульсирует память.
Для всех, кто мечтал и мечтает разобраться в тонкостях стиля, прославившего Самару, заведующая Музеем Модерна Ирина Свиридова прочитает лекцию «Дайджест Модерна». Это отличная возможность отправиться в путешествие по эпохе модерна и выяснить, какие пятнадцать главных явлений, понятий, идей и личностей нужно знать для понимания этого стиля. Лекция начнется в субботу в четыре часа дня.
«Горький Центр» в субботу будет отмечать День книгодарения буккроссингом и лекциями. Обмен книгами начнется в три часа и продлится до семи, а лекции начнутся в четыре часа дня: сначала психолог Полина Алексеева расскажет «Зачем нам читать художественную литературу?», а потом ученый секретарь музея Иван Котов расскажет о произведении Борхеса «Вавилонская библиотека».
Гостем проекта «Театральные посиделки» в эту субботу станет актер драматического театра «Грань» Каюм Мухтаров. Побеседовать с актером в душевной и непринужденной атмосфере и узнать много интересного о закулисье театра, новых постановках и его любимых ролях можно будет в кофейне «Толстой».
В пять вечера в субботу в самарской Третьяковке начнется «Путешествие «Красного коня». Старший научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи Надежда Мусянкова прочитает лекцию о прообразах и создании шедевра Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина и расскажет историю его поступления в Третьяковскую галерею.
В субботу состоится первое занятие в киношколе музея Эльдара Рязанова «Больше, чем кино». Куратор проекта Олег Горяинов раскроет тему «Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху» и расскажет, почему творчество Чаплина обоснованно считается недостижимой вершиной в истории кино, и как актер и режиссер изобрели новый киноязык и раздвинули представления о том, на что кино может быть способно.
Текст: Денис Либстер
Фото: Дарья Мищенко, архивы пресс-служб
Комментарии (0)