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Искусство

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С миру по арту: «Музей ложных воспоминаний» откроется в воскресенье

В декабре прошлого года команда SPACE13 Gallery начала отбор воспоминаний о событиях, которых на самом деле не было, запечатленных в любом из доступных арт-форматов: от живописи до видеоарта. Оказалось, наша память хранит много того, что мы придумали сами: чтобы открыть «Музей ложных воспоминаний», который начнет свою работу в это воскресенье, кураторы галереи отобрали работы 25 художников. Выставка получилась настолько объемной, что организаторы просят «бронировать» посещение заранее, чтобы обеспечить себе комфортный просмотр.

Фото: Вильгений Мельников

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