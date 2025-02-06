Открытые зарисовки в «Рюмочке»: в баре продолжат учить плохому

Команда Gallery 419 предлагает снова погрузиться в атмосферу «Школы плохого рисунка» – комьюнити для свободы искусства, где можно быть собой, выражать идеи и наслаждаться общением с единомышленниками, независимо от уровня навыков и выбранной техники. Перед началом второго вечера открытых зарисовок с натуры – он пройдет в «Рюмочке» уже в это воскресенье 9 февраля – сооснователь «ШПР» Илья Дядюра рассказал о планах школы на ближайший год и раскрыл имя модели, которая будет позировать в это воскресенье.

«Моделью на вторых открытых зарисовках в «Рюмочке» будет Ханя! Если же говорить о планах, в этом году мы планируем продолжать наши встречи как в Gallery 419, так и в других интересных местах, экспериментируя с форматами. Интерес к «Школе плохого рисунка» растет, поэтому мы будем проводить еще больше открытых набросков для всех желающих. У нас есть несколько интересных задумок совместно с командой галереи, и мы совсем скоро о них расскажем. Например, ближайшая встреча пройдет в менее формальной обстановке: наши встречи всегда направлены на удовольствие от творчества и общение с единомышленниками».