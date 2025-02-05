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Искусство

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Самарская Третьяковка приглашает на встречи с современными художниками в рамках работы арт-резиденций

Артист-толк с Полиной Уваровой состоится уже сегодня. В рамках старта работы арт-резиденций Третьяковка в Самаре проводит широкий спектр знакомства с художниками: встречи с авторами, мастер-классы и даже занятия по художественной обработке металла.

Полина Уварова – междисциплинарная художница, чаще всего работает с графикой, но в настоящее время много экспериментирует с металлом, гипсом и керамикой. За последние два года работы Полины были представлены на персональных и групповых выставках в Москве и Санкт-Петербурге, а также на ярмарках современного искусства blazar, WIN-WIN и «Контур». В своих произведениях художница чаще всего обращается к темам взросления, женственности и проявленности.

В пятницу в музее пройдет мастер-класс с Полиной как раз по художественной обработке металла. Всем heavy metal и современное искусство!

Фото: Архивы пресс-служб

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