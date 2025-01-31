Искусство в массы!

На следующей неделе в музее пройдет серия мероприятий в рамках работы арт-резиденций. В текущем году в Самару прибудет 10 представителей художественной арт-сцены, с первыми из них пройдут встречи.

В программе: артист-толки, мастер-класс, посвященный художественному исследованию концептуальной и психологической составляющей сшивания бумажных фотографий, уроки по художественной обработке металла для взрослой и подростковой аудитории, а также презентация художественного исследования, проводимого в рамках программы Арт-резиденции «Художник +» совместно с первыми резидентами и их «Плюсами». Интересно? Еще бы!