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Искусство

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Искусство в массы!

Архивы пресс-служб

На следующей неделе в музее пройдет серия мероприятий в рамках работы арт-резиденций. В текущем году в Самару прибудет 10 представителей художественной арт-сцены, с первыми из них пройдут встречи.

В программе: артист-толки, мастер-класс, посвященный художественному исследованию концептуальной и психологической составляющей сшивания бумажных фотографий, уроки по художественной обработке металла для взрослой и подростковой аудитории, а также презентация художественного исследования, проводимого в рамках программы Арт-резиденции «Художник +» совместно с первыми резидентами и их «Плюсами». Интересно? Еще бы!

Фото: Архивы пресс-служб

Фото: Архивы пресс-служб

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