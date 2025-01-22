Лекция «На подоконнике Серебряного века» докажет, что историю комнатных цветов можно считать историей города

В пятницу 24 января в Музее-галерее «Заварка» кандидат исторических наук Екатерина Елисеева расскажет, что зашифровано в выражении «озеро стеклянное, а берега деревянные», какие растения можно было встретить на подоконнике тех, кто жил в Серебряном веке, и какими советами по выращиванию драцен, алоэ и фиалок делились инфлюенсеры и эксперты той эпохи. Лекция «На подоконнике Серебряного века», основой которой стали дореволюционные справочники и словари, начнется в 18:30 и поможет понять, почему историю комнатных цветов можно считать историей города, а комнатные растения – универсальными индикаторами обывательских представлений о прекрасном.