Кого покупают на ярмарках? Отвечает Сергей Баландин!

«В последние пару лет в Самаре случился буквально бум арт-рынка. Бум, конечно, соответствующий масштабам города, но тем не менее: в этом году к традиционным аукционам галереи «Виктории» прибавились аукционы в «Посольстве» и «12/12», онлайн-аукционы от G Gallery, а Собака.ru провела собственный аукцион обложек, в котором приняли участие – шутка ли! – 58 художников. Даже Союз художников раскочегарился на ярмарку «АРТ 100». Что особенно важно для арт-комьюнити, во всех этих мероприятиях произведения искусства перестали продаваться под шапкой благотворительности, когда деньгами по сути жертвует не покупатель, а художник. В итоге среди художников пошел слушок, что на искусстве можно зарабатывать, а покупатели поняли, что процесс покупки и торга – это особая форма удовольствия.

Надеюсь, что не последнюю роль в популяризации этой формы продажи и покупки искусства сыграла галерея «Виктория», второй год катающая самарских художников на крупные ярмарки современного искусства в Москву, Петербург и Нижний Новгород. За время публичных торгов у галереи сформировался определенный топ самарских художников, которые пользуются успехом у покупателей в других городах. И этот топ, конечно, должна возглавить Яна Арбузова. Она неплохо продавалась и без галереи, потому что ее работы нравятся всем: и ценителям классической живописной школы, и любителям постмодернистской иронии. Но если в 2022 году средняя цена на ее работы составляла 25 000 рублей (и кому-то удалось перехватить ее за такие деньги на молодежном аукционе!), в 2023-м «Виктория» на московской ярмарке молодого искусства blazar распродала все ее картины по 120 тысяч. С тех пор цена на ее работы не снижается! Продавая работы на аукционах и частным образом, Яна держит планку самого продаваемого художника, цены на которого растут, так что, если кто-то мечтал об инвестициях в искусстве, проще всего было вкладываться в ее работы. В 2024 году, после сенсации на blazar, команда «Виктории» решила представить Яну на Cosmoscow – самой престижной ярмарке страны – и повысить ценник до 180 000 тысяч рублей: 10 работ нашли новых владельцев. Думаем, это не предел и в карьере Яны Арбузовой будет еще много рекордов: ее картины хочется назвать теми самыми горячими пирожками, которые разбирают на ярмарках

Но о художниках старшего поколения, которые уже давно встроены в рынок, забывать тоже не стоит. Например, Андрей Сяйлев живет в Самаре и создал здесь, пожалуй, главные свои паблик-арты индивидуально или сотрудничая с Том Сойер Фестом и Волгафестом. А с 2019 года он сотрудничает с московской галереей PA (Елена Паршина и Надежда Аванесова), которые представляют его на каждой Cosmoscow. Ценник Андрея составляет в среднем 300 000 за работу и продажи происходят регулярно. Он постоянно меняет техники, работая то с живописью, то с гравировкой на кирпичах, то вырезая по керамической плитке, то создавая серию одежды, то обращаясь к керамике, вынуждая коллекционеров постоянно следить за своим творчеством и обновлять собрания своих работ. Вот последняя новость от него: инсталляцию «Симулятор текущего момента», созданную для выставки самарского искусства, которую организовала галерея «Виктория» и Stella Art Foundation, купили за два миллиона рублей.

Хотя участие галереи «Виктория» в крупных российских ярмарках для самарских галерей история уникальная, нельзя не отметить, что гораздо важнее, когда самарский художник становится резидентом настоящей коммерческой галереи со своим кругом московских коллекционеров. Такая история произошла с художницей Милой Гущиной. После того, как галерея «Виктория» представила ее недорогую – 5000-10000 рублей – графику на нижегородской ярмарке графики «Контур», а затем на ярмарке в Казани и на blazar, ее на вооружение взяла молодая галерея Grabar Gallery, искавшая новые имена в искусстве. После этого ценник на акварели и вышивки Милы выросли в пять-десять раз, а художница получает предложения масштабировать свои работы до размеров хорошей музейной картины. Grabar продолжает представлять ее на ярмарках, успешно продавая ее уже по новым ценам, но и сама художница не отстает: Мила вышла в плюс от своего имени, без галерей, приняв участие в ярмарке win-win в 2023 году.

Любопытная история на прошедшем blazar произошла с Алексеем Журавлевым: его работы представляли сразу две галереи! «Виктория» взяла на реализацию карандашную графику, а галерея Reloft Art продавала живописные работы. Художник сорвал куш с обоих стендов, попав, помимо прочего в престижную публичную коллекцию компании Simple Group.

Но если судить по гамбургскому счету, художник, работы которого галерея «Виктория» возит на ярмарки чаще всех, это Александр Филимонов. Благодаря своей продуктивности, большому количеству разнообразных техник (от графики до мозаики) и пестроте жанров (от абстракции, которую он создает в соавторстве с женой Ольгой, до карикатуры), его произведения уместны в любом контексте и соседстве. Цепляющие, забавные, качественные и инстаграбельные его работы привлекают внимание на многих ярмарках: о них всегда спрашивают и часто фотографируют. Мы не возим его только на молодежный blazar, потому что художнику уже 49 лет, но никакие другие ярмарки и аукционы без него не обходятся. И мы всегда знаем: Филимонова точно купят, причем самые неожиданные вещи. Так на ярмарке 1703 в Санкт-Петербурге мы представили его с Ольгой абстракцию на картонах и на крафтовой бумаге. Любопытно, что неоформленный и небрежно порезанный крафт мы взяли для прикола, чтобы показывать, когда картоны закончатся. Но в итоге именно крафтовые рисунки разобрали первыми!»