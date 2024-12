Знакомьтесь, Михаил Качикаракис: лауреат премии «ТОП50. Самые известные люди Самары и Тольятти – 2024» и победитель Премии галереи «Виктория»

В конце декабря команда галереи «Виктория» подвела итоги своей премии: победителем в номинации «Лучший художник года» стал Михаил Качикаракис. Поговорили с коллегой о творческом пути, отношении к призам и премиям и творческих планах.

«О своей победе в премии я узнал в поезде. Когда добрался до Самары, сразу отправился за призами: мне вручили диплом, ветку (из керамики) и грант на организацию выставки в следующем году. Это не первая награда от «Виктории»: когда-то получил от серебряную шишку, как молодой художник, а теперь вот дорос до ветки – так можно и дерево собрать!

Если серьезно, всегда приятно получать такого рода фидбэк не только от зрителей, но еще и от институций, которые в этом разбираются. Поэтому хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрит, ставит лайки и заценивает мои работы. Или не заценивает.

Последнее время у меня было больше диджитал-работ и я соскучился по краскам и кистям, поэтому в следующем году мне хочется делать больше ручных работ.

Если говорить о планах, у меня уже почти готов материал для пары выставок. Мне нравится исследовать мир поп-культуры, рекламы и общества (так сказать повседневную школьную жизнь), но для начала я хочу рассказать о себе, так что первой в планах выставка работ на скейтбордах: в нее войдут эмоционально значимые для меня работы из периода с 2007 по сейчас. Скейтбординг сильно повлиял, на мою жизнь и творчество и мне хочется посмотреть, как я менялся и развивался за это время.

Еще одна серия, над которой я работаю: Stressed, but doing my best. Это история о текущем внутреннем состоянии, когда ввиду разных обстоятельств не всегда получается уделить достаточно времени творчеству, но не хочется терять волну и интересные сюжеты и идеи. И вот ты словно сидишь в горящей комнате на табурете и говоришь: все ок.

А еще есть идея поговорить о любви – мечте, которая есть у всех, но не всем удается ее реализовать. И, вообще, что это такое – счастливая любовь? Кадр из рекламы с «майонезными» семьями, которые сидят и улыбаются в тридцать два белоснежных зуба? Или что-то другое?

Так что, на новый творческий год у меня много планов. И это здорово, что «Виктория» спонсирует организацию следующей выставки. Но, если вы хотите присоединиться к этому гранту, вы можете купить у меня одну из картин: прямо сейчас в самом разгаре распродажа моих старых работ. Ни на что не намекаю, но это роскошный новогодний подарок!»