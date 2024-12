А. Вейс: «Единственный способ не исчезнуть после смерти — это оставить след в истории, в жизни других людей»

«В моей мастерской, которая по совместительству является и моей съемной квартирой, осталось множество вещей от предыдущего умершего владельца — они и стали частью гобелена»

Как к живописи начали добавляться и скульптура, и работа с текстилем?

Я понимал, начиная с художественной школы, что хочу работать с тотальной инсталляцией: это очень сложный медиум, с которым невозможно взаимодействовать в рамках квартиры или одной комнаты, — он требует больших площадей и неограниченного пространства. Кажется, я всегда был мультимедийным художником, который метался от одного способа выражения к другому.

Когда ты впервые сел за швейную машинку?

В детстве у нас дома стояла неповоротливая швейная машинка Singer. Но я умудрялся и шить на ней мягкие игрушки, и сшивать в полотна небольшие кусочки ткани, и даже штопать одежду.

Можно ли однозначно сформулировать, о чем сейчас твои работы?

В моем случае все работы — это, скорее, некоторое облако невербальных смыслов. Я рассказываю истории и ищу ответы на вечные вопросы: какие есть люди, кто я, что стоит на грани идентичностей?

И твоя предпоследняя выставка «Тайный сад» — она про это же?

Говоря про «Тайный сад», я, в первую очередь, должен поблагодарить моего куратора Анастасию Альбокринову, которая как раз-таки и помогла собрать мое облако смыслов в единую концепцию. И это было просто удивительно.

Изначально у меня была одна работа, которая называлась When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Я нарисовал ее дико холодной зимой: на ней изображена вся третья волна художников — как раз моего поколения: они восстают из могил или же, наоборот, ложатся в них. Анастасия ухватилась за этот сюжет и сказала, что именно он может стать центром всей выставки. Дальше мы начали докручивать идею: в итоге центральными стали шесть листов, посвященные картам таро и проживанию жизненного пути через мистическую сферу и эзотерику.

Мы заявили о «Тайном саде» как о выставке-балладе — она шла всего три дня и была столь же скоротечна, как песня. А собиралась она целых четыре месяца.

Как это было?

Честно? Для меня — крайне мучительно, сложнее, чем все остальные выставки. Даже не с технической точки зрения, а со стороны осмысления и подбора тем, поиска информации, проработки отсылок, в том числе, и к библейским сюжетам.

В таро есть практика — нужно прожить каждую вытянутую карту лично. Я очень скептически к этому относился, пока мне не пришлось проверить это утверждение на собственном опыте. Каждая карта, которую я выбирал для своей работы, появлялась в моей жизни тем или иным способом. Кажется, что это был именно он — настоящий мистицизм.

А были ли какие-то физические трудности? Видела, что на выставке было огромное полотно, выполненное в технике пэчворк. Как ты его собирал?

Да, я называю его гобеленом. И выполнить его — с технической точки зрения — было действительно сложно, хотя со стороны может показаться — особенно тем, кто занимается шитьем — что это какая-то ерунда с торчащими нитками и необработанными краями.

Из-за большого объема полотна мне требовалось много пространства: я растягивал работу по всей комнате, чтобы посмотреть, как гобелен выглядит издалека. И здесь, кстати, мне как раз и помог мой академический бэкграунд — работа с монументальной композицией.

А еще я долго и тщательно подбирал ткани.

Где ты их искал?

В моей мастерской, которая по совместительству является и моей съемной квартирой, осталось множество вещей от предыдущего умершего владельца — они и стали частью гобелена. К тому же, я забирал ненужную одежду моих друзей и родственников — подходило все, что уже не носилось. Так что можно сказать, что гобелен создан еще и по всем законам апсайкла.

Какая вещь была самой необычной?

Однозначно — рубашка отца моей подруги. Она отдала ее мне как ненужную вещь, и когда я начал разрезать ткань, подруга сказала, что это супердорогая брендовая одежда… которая была изорвана мной на какие-то лохмотья. Но справедливости ради из этой джинсовой рубашки я сделал штаны для той самой подруги, которая и была изображена на моем гобелене.