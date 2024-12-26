А. Вейс: «Единственный способ не исчезнуть после смерти — это оставить след в истории, в жизни других людей»

«Искусство — это тоже своего рода математика»

Когда и как началась твоя история как художника?

Я рисую с детства. Повзрослев, понял, что хочу, а главное — не могу не стать художником. И только им. Художественная школа, университет, «Школа Авангарда» при галерее «Виктория» — так все и началось.

Почему «только художником»?

Это единственное, что я делал на протяжении своей жизни. И уйти в искусство было моим единственным предназначением. Да и все те, кто на самом деле не умел рисовать, думали, что у меня прирожденный талант. Например, для моей бабушки, которая все время занималась исключительно интеллектуальной деятельностью, нарисовать идеально прямую линию было просто вершиной мастерства.

Вместе с мамой, бабушкой и прабабушкой мы часто собирались вместе, чтобы проиллюстрировать какие-то сказки, например, про Винни-Пуха. Впоследствии я стал придумывать собственные истории и отрисовывать их. И сейчас я могу сказать, что эта любовь к рассказыванию историй — она никуда не пропала с возрастом, а скорее — трансформировалась. Это видно по моим нынешним работам.

Каким ты был учеником в художественной школе?

На самом деле, я был слабым учеником — у меня был не особо сильный рисунок. Это отмечали и все преподаватели. Поэтому я просто не могу похвастаться какими-то успехами на поприще академического искусства.

Как тебе кажется, можно ли вообще в раннем возрасте увидеть, что у ребенка есть талант, например, в искусстве?

Благодаря университетскому образованию и опыту в преподавании я четко могу сказать, что таланта как не было раньше, так его и не существует сейчас — есть лишь задатки, которые можно развивать. А в определенном возрасте каждый сам решает, чем он хочет заниматься по жизни. У некоторых эта тяга к искусству с годами не пропадает, а, наоборот, только усиливается. И вот тот самый талант, о котором так любят говорить, в итоге оказывается простым упорством.

Не возникало ли у тебя чувства, что тебе — ребенку — проводить по несколько часов с кисточкой в руке вовсе не хотелось?

Нет, такого не было, потому что я прекрасно успевал все: и в футбол с мальчишками поиграть, и порисовать дома, и уроки сделать. И повзрослев, кстати, я понял, что работал недостаточно — много времени было потрачено впустую. Думаю, что если бы в детстве я рисовал чаще, то сейчас добился бы больших успехов.

А искусство — оно дисциплинирует?

В каком-то смысле, да. Искусство — это тоже своего рода математика: для того, чтобы рассчитать расстояние между объектами, правильно угадать с формой и передать живость натуры, нужна строгая дисциплина.