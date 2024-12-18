Разглядываем «Безделушки»: гид по экспонатам новой выставки в Музее Модерна

На прошлой неделе открылась выставка «Безделушки», которая рассказывает о предметном мире человека и показывает гаджеты как начала прошлого века, так и XXI в. Кураторы Музея Модерна собрали топ-10 вещей, которые помогали упростить быт нашим предкам.
Ну, а мы рекомендуем посетить выставку, где можно найти ещё больше удивительных и забавных предметов.
Кружка для усачей
Мода на усы, получившая распространение в XIX веке, нередко мешала в повседневной жизни. Обычная чашка с чаем портила специальную укладку, а воск, использовавшийся для подкручивания кончиков усов вверх, таял и попадал в напиток. Проблема усачей была решена англичанином Харви Адамсом, который изобрел кружку для усов. К ней добавилась перекладина, которая удерживала щетину от попадания в горячий чай. Этот полукруг с небольшим отверстием для прохода напитка был единым целым вместе с чашкой.
Крючок
Крючок использовался для застегивания миниатюрных пуговиц на перчатках и обуви. Тонкие крючки также помогали продевать ленты и затягивать корсеты
Масленка или икорница
Верхняя часть является подвижной и служит крышкой, закрывающейся при помощи двух ручек. Нижняя часть закреплена и является отсеком для льда.
Выжималка для белья
Выжималка для белья была изготовлена в конце XIX-начале XX века в США. Выстиранная вещь зажималась между ними, хозяйка крутила ручку, и валики отжимали воду.
Полотер
Механическая щетка для ковра. Одна или две круглые щетки, которые размещены в корпусе, собирают сор в специальный резервуар при передвижении устройства длинной ручкой.
Мороженица
Мороженица представляет собой небольшое деревянное ведерко, в которое вставлена металлическая емкость с крышкой, вращающаяся при помощи ручки. В емкость помещались необходимые ингредиенты, в ведерко засыпался лед. Для того чтобы мороженое получилось однородным, емкость необходимо было непрерывно вращать. Это делало процесс изготовления мороженого достаточно долгим и трудоемким.
Паж
Прищепка для юбки или «паж» получили свое распространение в XIX веке, когда женщины стали вести гораздо более активную жизнь, больше двигались и ходили пешком, а, чтобы юбки не волочились по грязи в плохую погоду, приходилось их подкалывать
Манш-а-жиго
Приспособление для разделки дичи, чтобы не испачкать и не обжечь руки. Зажим надевался на ножку и закреплялся винтом.
Открыватель яиц
Данные ножницы отрезали верхушка яйца, сваренного всмятку или «в мешочек». После этого яйцо можно было есть ложкой.
Совок с щеткой для уборки крошек со стола.
Щетку использовали для сметания со стола хлебных крошек в конце трапезы перед подачей десерта
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)