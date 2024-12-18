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Искусство

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Разглядываем «Безделушки»: гид по экспонатам новой выставки в Музее Модерна

На прошлой неделе открылась выставка «Безделушки», которая рассказывает о предметном мире человека и показывает гаджеты как начала прошлого века, так и XXI в. Кураторы Музея Модерна собрали топ-10 вещей, которые помогали упростить быт нашим предкам.

Ну, а мы рекомендуем посетить выставку, где можно найти ещё больше удивительных и забавных предметов.

Кружка для усачей

Мода на усы, получившая распространение в XIX веке, нередко мешала в повседневной жизни. Обычная чашка с чаем портила специальную укладку, а воск, использовавшийся для подкручивания кончиков усов вверх, таял и попадал в напиток. Проблема усачей была решена англичанином Харви Адамсом, который изобрел кружку для усов. К ней добавилась перекладина, которая удерживала щетину от попадания в горячий чай. Этот полукруг с небольшим отверстием для прохода напитка был единым целым вместе с чашкой.

Крючок

Крючок использовался для застегивания миниатюрных пуговиц на перчатках и обуви. Тонкие крючки также помогали продевать ленты и затягивать корсеты

Масленка или икорница

Верхняя часть является подвижной и служит крышкой, закрывающейся при помощи двух ручек. Нижняя часть закреплена и является отсеком для льда.

Выжималка для белья

Выжималка для белья была изготовлена в конце XIX-начале XX века в США. Выстиранная вещь зажималась между ними, хозяйка крутила ручку, и валики отжимали воду.

Полотер

Механическая щетка для ковра. Одна или две круглые щетки, которые размещены в корпусе, собирают сор в специальный резервуар при передвижении устройства длинной ручкой.

Мороженица

Мороженица представляет собой небольшое деревянное ведерко, в которое вставлена металлическая емкость с крышкой, вращающаяся при помощи ручки. В емкость помещались необходимые ингредиенты, в ведерко засыпался лед. Для того чтобы мороженое получилось однородным, емкость необходимо было непрерывно вращать. Это делало процесс изготовления мороженого достаточно долгим и трудоемким.

Паж

Прищепка для юбки или «паж» получили свое распространение в XIX веке, когда женщины стали вести гораздо более активную жизнь, больше двигались и ходили пешком, а, чтобы юбки не волочились по грязи в плохую погоду, приходилось их подкалывать

Манш-а-жиго

Приспособление для разделки дичи, чтобы не испачкать и не обжечь руки. Зажим надевался на ножку и закреплялся винтом.

Открыватель яиц

Данные ножницы отрезали верхушка яйца, сваренного всмятку или «в мешочек». После этого яйцо можно было есть ложкой.

Совок с щеткой для уборки крошек со стола. 

Щетку использовали для сметания со стола хлебных крошек в конце трапезы перед подачей десерта

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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