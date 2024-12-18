Разглядываем «Безделушки»: гид по экспонатам новой выставки в Музее Модерна

На прошлой неделе открылась выставка «Безделушки», которая рассказывает о предметном мире человека и показывает гаджеты как начала прошлого века, так и XXI в. Кураторы Музея Модерна собрали топ-10 вещей, которые помогали упростить быт нашим предкам.

Ну, а мы рекомендуем посетить выставку, где можно найти ещё больше удивительных и забавных предметов.