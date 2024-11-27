Эпический балет, лирика Серебряного века и поэт рваной души: собрали всю «классику» начала декабря

Начало зимы идеально подходит для строгой и немного чопорной «классики», которая никогда не выйдет из моды. Поэтому, чтобы отметить встречу с декабрем, мы собрали три ярких анонса для тонких ценителей классического искусства.

В субботу 30 ноября (это практически декабрь, и не спорьте!) в «Художественном» состоится единственный показ видеоверсии эпического балета «Кармина Бурана» , который основан на манускриптах XIII века и средневековых размышлениях о человеческой судьбе. Важный момент: это не просто балет, а самое настоящее «абсолютное произведение искусства», в котором соединяются музыка, речь и движение. Постановку хореографа Эдварда Клюга, в которой задействовано более 150 исполнителей, представит зрителям театральный критик и арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка» Ксения Аитова.

, который основан на манускриптах XIII века и средневековых размышлениях о человеческой судьбе. Важный момент: это не просто балет, а самое настоящее «абсолютное произведение искусства», в котором соединяются музыка, речь и движение. Постановку хореографа Эдварда Клюга, в которой задействовано более 150 исполнителей, представит зрителям театральный критик и арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка» Ксения Аитова. В следующий четверг 5 декабря на сцене арт-пространства «Коза Артист» состоится возвращение легендарного музыкально-поэтического шоу «Четверг в библиотеке» . Темой вечера станет поэзия Серебряного века: Евгений Козаченко и Роман Мнацаканов будут читать стихи Анны Ахматовой, Александра Блока, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама и других легендарных авторов под музыку Паши Куприянова.

. Темой вечера станет поэзия Серебряного века: Евгений Козаченко и Роман Мнацаканов будут читать стихи Анны Ахматовой, Александра Блока, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама и других легендарных авторов под музыку Паши Куприянова. Совместить душевную лирику с душевной атмосферой уютного бара можно будет в следующую пятницу: в «Рюмочке» пройдет творческий вечер, «Есенин. Поэт рваной души и целостной природы», посвященный лирике певца революции. Роль поэта исполнит Никита Дьяков, который в этот вечер станет Есениным – поэтом, живущим на грани чувств, любви и самоуничтожения.