Как Самара превращалась в мегаполис: в Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен»

Проект, созданный совместно со Школой проектной фотографии, расскажет про урбанистический прорыв второй половины XIX века.

В эту среду в Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен» – этот проект, созданный совместно со Школой проектной фотографии, расскажет, как Самара переживала урбанистический прорыв второй половины XIX века и превращалась из деревни в город. Доказать иллюзорность и двусмысленность понятия «граница» помогут дореволюционные открытки, иллюстрации художницы Яны Арбузовой и эстампы искусствоведа Дарьи Волковой и основателя проекта «Надо сохранить» Михаила Митюкова. Попасть на церемонию. открытия выставки, которое назначено на шесть вечера, можно без билета.