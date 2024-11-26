18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Как Самара превращалась в мегаполис: в Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен»

Проект, созданный совместно со Школой проектной фотографии, расскажет про урбанистический прорыв второй половины XIX века.

В эту среду в Музее-галерее «Заварка»  откроется выставка «Город/Деревня: маршрут построен» – этот проект, созданный совместно со Школой проектной фотографии, расскажет, как Самара переживала урбанистический прорыв второй половины XIX века и превращалась из деревни в город. Доказать иллюзорность и двусмысленность понятия «граница» помогут дореволюционные открытки, иллюстрации художницы Яны Арбузовой и эстампы искусствоведа Дарьи Волковой и основателя проекта «Надо сохранить» Михаила Митюкова. Попасть на церемонию. открытия выставки, которое назначено на шесть вечера, можно без билета.

 

Информационный архив редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: