Чьи картины уйдут с молотка? На осеннем аукционе можно будет купить картины Андрея Сяйлева, Яны Арбузовой и Евгения Греки

Галерея «Виктория» и арт-клуб «Худрук» анонсировали Пятый Осенний аукцион современного искусства.

Хорошие новости для коллекционеров совриска: галерея «Виктория», Российский аукционный дом и арт-клуб «Худрук» раскрыли дату проведения Пятого Осеннего аукциона современного искусства.

Записывайте: 27 ноября пройдут арт-торги, на котором будут представлены работы пятнадцати художников. Свою живопись, графику, фотографии, вышивки, мозаики и скульптуры предоставили: Яна Арбузова, Дина Богусонова, Дмитрий Гилен, Евгений Греки, Иван Гудзловенко, Мила Гущина, Анастасия Деревякина, Алексей Журавлев, Марина Нико, Дима Птицын, Андрей Сяйлев, Дина Терентьева, Святослав Таранов, Александр Филимонов и Леонид Шерешевский

В этом году аукцион пройдет в закрытом формате: все вопросы о предпросмотре и участии в торгах можно задать организаторам мероприятия.