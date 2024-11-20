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Локальная серия, русский Матисс и Зеркало для художника: собрали три выставки, которые откроются на этой неделе.

Тревел-гостиная «Ягоза», Самарский Художественный музей и тольяттинский Музей актуального реализма приглашают на открытия.

На этой неделе ценителей искусства ждут сразу несколько открытий: выбрали самую – на наш взгляд – яркую тройку.

  • Сегодня в тревел-гостиной «Ягоза»  состоится презентация выставки самарской художницы Кати Мячиной: «Локальная серия» – это живописные этюды, посвященные ускользающей архитектуре Самары. Катя считает, что Самара постепенно теряет свой облик, поэтому решила размещать свои картины-символы в различных общественных пространствах, чтобы город оставался в городе. Первой локацией стал Частный туристский информационный центр, расположенный в самом сердце не только исторического центра Самары, а выставка будет работать всего пару дней.
  • Еще одно открытие среды состоится в Самарском Художественном музее  – сегодня начнет свою работу выставка Арона Зинштейна «Белый день на Неве». Ключевыми категориями образного мира художника, которого часто называют русским Матиссом, стали свобода, импровизация и бескорыстное отношение к искусству: в живописи одного из самых ярких живописцев Санкт-Петербурга много света и цвета, озорства и азарта.
  • В четверг в тольяттинском Музее Актуального реализма откроется выставка VI Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «Зеркало для художника». В экспозиции будет представлено порядка 120 работ в разных – живопись, графика, скульптура, инсталляция, фото и цифровое искусство – жанрах, которые объединяет попытка исследовать творческое сосуществование человека, реальности и виртуальности.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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