Зачем приезжать на Cosmoscow? Отвечает Оля Левыкина

«Арт-клуб «Худрук» в компании единомышленников уже второй год подряд приезжает на закрытое превью ярмарки для коллекционеров искусства, которую не просто так называют главной ярмаркой страны: организаторы утверждают, что в этом году Cosmoscow посетило более 50 000 человек за три дня. И даже изменение даты открытия и смена локации в последний момент не смогли повлиять на количество желающих прикоснуться к прекрасному. Хотя, пару работ буквально перед открытием все-таки сняли с экспозиции.

Зачем мы второй год подряд покупаем билеты в столицу? Потому что для меня современное искусство – это, в первую очередь отражение времени в нынешней точке координат, которое лишь фиксирует амплитуду изменения нашего мировоззрения. И не только для меня, кстати: Спонсорами ярмарки в этом году стали крупнейшие – 12 storeez, LIME, Эконика, The act, Take a bite, Hutton, Ultima Yandex, СберПервый – бренды, которые взяли за основу своего вектора развития тесную связь с искусством. Проще говоря, искусство становится новой нормой и начинает формировать тенденции в бизнесе на ближайшие годы. Мне кажется, региональным визионерам пора начать подхватывать данную маркетинговую стратегию.

Разговор о ярмарке хочется начать со своих: считаю, что стенд галереи «Виктория» триумфально ворвался в сердца коллекционеров. Яна Арбузова, Александр Филимонов, Виолетта Гришина и Александр Шерешевский подтвердили своими работами актуальность самарского искусства и перспективность региональных рынков, доказав, что искусство обитает не только в пределах МКАДа и начать свою арт-коллекцию, можно, не покидая берегов Волги.

Список самых дорогих лотов, проданных на Cosmoscow, возглавила работа одного из первооткрывателей соц-арта Александра Косолапова : его культовое произведение, объединяющее узор пачки сигарет Marlboro с надписью «Малевич. Sold here», ушло со стенда Syntax Gallery за 7 400 000 рублей.

: его культовое произведение, объединяющее узор пачки сигарет Marlboro с надписью «Малевич. Sold here», ушло со стенда Syntax Gallery за 7 400 000 рублей. Победу в номинации «Лучший стенд» забрала галерея Jessica . Ее стенд напоминал декорации к какому-то роуд муви: не впечатлило и мгновенно позабылось.

. Ее стенд напоминал декорации к какому-то роуд муви: не впечатлило и мгновенно позабылось. Художником года была объявлена Александра Гарт представившая «Постоянство веселья и грязи» — грубую деревянную карусель с четверкой скачущих по кругу лошадей, сделанных из соленого теста.

Мои персональные эмоции от ярмарки отразила керамическая работа «Ура» Серафимы Сажиной, которая подарила мне ощущение, что все будет по-моему! Глядя на нее, я невольно начинала улыбаться.

А еще запомнились стенды Didi gallery, которые представили фарфоровые фигурки героев городского фольклора от Артёма Максимова и миниатюрные объекты городской среды , закатанные под стеклянный колпак авторства Павла Плетнева, и московская галерея Carré d’artistes, которая покорила работами Анастасии Безвершук – ее фотоработы, обрамленные старинными деревянными наличниками создали настоящий портал в прошлое. Для меня это стало отличным примером отражения темы памяти идентичности и преемственности поколений: воспоминания одного человека вплелись в часть архитектуры города, заняли свое место в культурном коде и перешли на новый цикл.

Интересный парадокс: арт-критики телеграмм каналы рассуждали, что глобально мы сейчас наблюдаем кризисный период в творческом сообществе, но в этом году я обнаружила больше ярких работ, витальных и ободряющих гамм, в отличие от прошлого года, когда преобладали землистые и темные тона».