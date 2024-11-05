Как сделать свой первый зин? Отвечает Миша Качикаракис

«Честно говоря, сделать собственный зин – это очень просто: берешь несколько листов, сшиваешь их или скрепляешь, вот и готова книжка. Поэтому свой воркшоп я решил посвятить рассказу о техниках, которые я открыл, придумал и нашел за время своего творческого пути. И А еще мы поговорим о материалах, с которыми можно работать, и о том, как эти материалы взаимодействуют между собой. И том, что эти материалы с одной стороны нестандартные, но мы сталкиваемся с ними почти каждый день. Взять, к примеру, чековую ленту и клей-карандаш – с их помощью можно создавать интересные структуры!

С чего начинается работа над зином? Как и работа над любой книжкой или комиксом: для меня все начинается с сюжета или эмоции, которую можно интерпретировать. В принципе, даже если задокументировать прогулку по городу, может получиться неплохой зин! Главное – не ограничивать полет своей фантазии и не зацикливаться на выборе материалов для реализации своей идеи: зин можно сделать из звуков, к примеру. Или набрать текст, используя только эмоджи!

Для меня создание зина – это возможность сохранить и закапсулировать какие-то мысли. Когда тебе не хватает холста, чтобы выразить свое настроение, и ты принимаешь решение выйти за привычные рамки, добавить своей истории глубины, дополнительных механик, а может и новых смыслов. Это всегда интересно: спустя какое-то время наблюдать, как развивалась мысль через наброски, скетчи и выплески эмоций!»