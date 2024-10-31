Новая выставка Space13 Gallery: двенадцать художников сказали: «Так все и было»

Первая выставка галереи в новом пространстве посвящена попытке сохранить воспоминания.

В следующую субботу Space13 Gallery откроется в новом пространстве на Молодогвардейской выставкой «Так все и было» – объединенной попыткой двенадцати художников зафиксировать по памяти свои сильнейшие рефренные воспоминания. Аделия Колдарова, Дарина Грехова, Катя Николаенко, Люся Альперт, Максим Орлов, Надежда Прадес, Нина Косарева, Оксана Михеева, Оля Васильева, Полина Правдикова, Таня Иванкова и Ульяна Шнайдер представили работы, которые, с одной стороны убеждают автора и зрителей, что «так всё и было», а с другой заставляют задуматься, было ли это, вообще. Как, к примеру «Хрусталь из детства» Аделии Колдаровой. Всем, кто хочет убедиться было все так или не было, хотим напомнить: вход в галерею со внутреннего двора – ориентируйтесь на розовый автомобиль.