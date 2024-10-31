Жить. Строить. Шить: первая выставка «ЗИМ Галереи» по новому адресу

Новую страницу культурной жизни галереи поможет написать питерский художник Саша Браулов.

Для официального открытия своего нового пространства, которое запланировано на эту пятницу, команда культурного центра «ЗИМ Галерея» приготовила выставку питерского художника Саши Браулова «Жить. Строить. Шить».

Гостей галереи ждет знакомство с кропотливой ручной вышивкой Саши, творчество которого можно описать двумя словами: авангард и ностальгия. В последние годы петербургский художник и предметный дизайнер активно работает над серией, которая включает в себя нереализованные проекты и утраченные памятники архитектуры, чтобы обратить внимание на уникальную архитектуру 1920-1930-х годов.

Проект «Жить. Строить. Шить» объединил вышивки, посвященные известным архитектурным объектам с ностальгические зарисовки из детства, отражает советскую эпоху в архитектуре и ставит целью донести мысль о том, что человек и город - неделимы. На церемонии открытия выставки, художник представит две серии – «Архитектура авангарда» и «Документальная вышивка» – работ, которые привез в Самару и проведет экскурсию по экспозиции. А потом гостей ждет аукцион, в котором у каждого желающего будет возможность стать обладателем одной из картин.



