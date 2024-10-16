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Как обрести прочную связь со своим домом? Отвечает Анастасия Альбокринова

Сегодня, когда разлука стала для многих условием выживания, физического или эмоционального, как никогда важно вернуть себе ощущение домашней атмосферы и обрести свободу и осознанность действий. В этом может помочь «Руководство по Неправильному Размещению», которое создала художница и куратор галереи «Виктория» Анастасия Альбокринова. Ее «Руководство» поможет всем, кто недавно эмигрировал, переехал в новую квартиру или вернулся в старую после долгого отсутствия, не чувствует, что принадлежит тому месту, где он есть или, наоборот, ощущает себя застрявшим в этом месте. Специально для Собака.ru Анастасия рассказала, как создавала свой проект и почему он появился именно в наши дни.

«Работу над проектом я начала весной этого года, когда приехала в резиденцию Footnote center в Белграде, в которой художники занимаются скрещиванием изображений и текстов. Проект родился во время, когда понятие «дом» для многих теряет четкие контуры и эмоциональный заряд, становясь местом, где для тебя как будто нет места. «Руководство по Неправильному Размещению» – это серия практик в пространстве для ваших тел. В небольшом зине со страницами для самостоятельного заполнения я описала несколько простых и смешных упражнений, выполняя которые можно обрести со своим «домом» более прочную связь. Например, «Пустите кошку первой в дом» – игровой осмотр квартиры с позиции кошки, «Скелет в шкафу» и «Монстр под кроватью» – практики прятания и глубоких размышлений, а «За углом» - квест по пересечению квартиры под невидимым взглядом. Но у проекта есть и визуальная часть – это зарисовки, которые я сделала во время собственных практик, запечатлев себя в самых странных позах. Потом я превратила их в коллажи, а коллажи – в плакаты и открытки. Мне было интересно попробовать ручные техники печати, поэтому плакаты я напечатала методом шелкографии в студии Matriarsija в Белграде, а открытки – уже в Самаре, методом высокой печати в музее-студии Letterhaus. Эти открытки, можно найти в лавке галереи Виктория».

 

Информационный обзор редакции.16+

Фото: Анастасия Альбокринова, Дарья Мищенко

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