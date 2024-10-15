Какая же сказка без принца из Самары? Иван Волков на сцене «Геликон-оперы»

В последнюю субботу октября в «Художественном» в рамках проекта «Лучшие театры мира» покажут новогоднюю оперу «Золушка» – добрую музыкальную сказку по мотивам истории Шарля Перро. Специально для Собака.ru, самарский тенор и солист СаТОБа Иван Волков, который сыграл главную роль в спектакле, рассказал о работе в «Геликон Опере» и особенностях постановки режиссера Ильи Ильина.

«Работу над своими героями я начинаю с того, что пытаюсь узнать как можно больше об авторе и его замысле. Хочется понять, в каком именно жизненном периоде автора создавалось художественное или музыкальное произведение, что на него оказало воздействие.

Мне всегда очень приятно исполнять оперы, на которые могут прийти наши маленькие и самые главные зрители. «Золушка» – это потрясающая сказка, в финале которой торжествует любовь. Поэтому для меня было очень важно сыграть искреннюю, чистую любовь Золушки и Принца с первого взгляда: показать блеск в их глазах, который не гаснет ни на минуту до самого конца спектакля.



«Золушка» – это чудесное соединение двух жанров: сказочного и оперного. Спектакль завораживает с первых минут, но его самая главная особенность в том, что каждый зритель независимо от возраста, не сможет остаться равнодушным к это волшебной истории любви!»