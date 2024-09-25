Что станет основой шестого тома арт-энциклопедии по «Списку Коменского»? Ответы ищите на выставке «Красные ворота/Против течения-2024»

В октябре в тольяттинском Музее актуального реализма в восьмой раз начнет свою работу Межрегиональная академическая выставка, в основе которой лежит методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского.

Октябрь в тольяттинском Музее актуального реализма начнется с открытия Межрегиональной академической выставки «Красные ворота/Против течения-2024», которая в восьмой раз объединит художников со всей страны и покажет «срез современного художественного процесса». Основой масштабного арт-проекта стала методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках». Основываясь на его трудах, рабочая группа классифицировала мир, окружающий современного человека, условно расчленив его модель на 100 объектов, предназначенных для художественного исследования, и с 2014 года раз в два года при помощи жребия определяет десять тем, которые становятся поводом для создания произведений искусства. В этом году «выпали» добродетели, звук, театр, призраки и неопознанные объекты, грехи, излишества и чудачества, провокация, агрессия, вандализм и терроризм. Проект рассчитан на 20 лет и будет завершен в 2032 году. Его основным итогом должно стать аналитическое исследование художественной ситуации в отечественном изобразительном искусстве, издание десять томов арт-энциклопедии «Красные ворота/Против течения». В этом году руководителем проекта и кураторской группой было рассмотрено более 8000 заявок от 2000 авторов, из которых экспертный совет отобрал для арт-энциклопедии 1 500 работ от более чем 500 художников.