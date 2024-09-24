Искусство в хорошей компании: диалоги о становлении современной живописи, неизвестные картины известных художников и цикл кинопросмотров для девочек

Для всех, кто предпочитает прокачивать насмотренность в хорошей компании, мы отобрали три анонса, которые заинтересовали нас больше всего.

Исследователь теории и истории кино и современной философии Олег Горяинов запускает новый лекторий, который подарит возможность неспешно рассмотреть известные картины и попробовать найти ответ на вопрос: «Почему мы так мало видим?» Завтра в Kowalski Club состоится первая встреча цикла «Взглядом фланёра» : на лекции «Как приручали взгляд? История о том, как изобрели перспективу, дисциплинировали зрителя и как на это отреагировал Леонардо да Винчи» пойдет разговор о том, какие мотивы скрывались за изобретением перспективы, как живописцы сопротивлялись её жестким рамкам, и что не так с перспективой в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

: на лекции «Как приручали взгляд? История о том, как изобрели перспективу, дисциплинировали зрителя и как на это отреагировал Леонардо да Винчи» пойдет разговор о том, какие мотивы скрывались за изобретением перспективы, как живописцы сопротивлялись её жестким рамкам, и что не так с перспективой в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. В рамках «Фотошколы для девочек» , которую организовали фотографы Снежана Фадеева и Анастасия Загардинова, в кооперативе «Бутылист» пройдет цикл кинопросмотров для прокачки насмотренности. Цикл откроется просмотром – и обсуждением! – фэнтези-фильма Тарсема Сингха «Запределье».

, которую организовали фотографы Снежана Фадеева и Анастасия Загардинова, в кооперативе «Бутылист» пройдет цикл кинопросмотров для прокачки насмотренности. Цикл откроется просмотром – и обсуждением! – фэнтези-фильма Тарсема Сингха «Запределье». В пятницу в Библиотеку материалов «Практика» начнет свою работу лекторий «Культурный код», который откроет выступление искусствоведа Дарьи Волковой «5 неизвестных картин очень известных художников» – это отличная возможность сделать удивительное открытие: у Леонардо, Пикассо, Айвазовского, Малевича и Ван Гога есть работы, которые вы вряд ли знаете!

Информационный обзор редакции. 16+