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Искусство

Живые встречи недели: возможность задать вопросы Денису Бокурадзе, Ярославе Бубновой и нонфикшн-писателям

Специально для всех, кто любит поговорить с умными людьми, выбрали из городской афиши три анонса, которые дарят такую возможность.

  • Уже сегодня в рамках кинофестиваля «Соль земли» состоится творческая встреча с художественным руководителем театра «Грань»  Денисом Бокурадзе. Задать свои вопросы режиссеру, актеру и заслуженному работнику культуры Самарской области можно будет в большом зале «Художественного»
  • Завтра в пространстве «Горький центр» можно будет поговорить о природе зла, языке Адама и древнеирландской поэзии с нон-фикшн-писателями, которые приехали в Самару в рамках Литературной резиденции от АСПИР. В беседе примут участие Гаянэ Степанян, Илья Сергодеев, Ильдар Абузяров, Дарья Ильгова, Ирина Шейбак и Олег Яненагорский.
  • В пятницу в Музей Модерна  приедет искусствовед и художественный руководитель театра «Малый Трианон» Ярослава Бубнова, каждое выступление которой можно назвать моноспектаклем. Зрителей ждет утренняя лекция «Русский бал 1903 года» и возможность задать свои вопросы по истории моды и костюма.

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Максим Монахов

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