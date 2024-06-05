«Труд» в университете: Сева Выводцев создал постер, посвященный Самарскому университету имени Королева

Работа самарского иллюстратора станет одним из элементов продвижения университета.

Яркая коллаборация Самарского университета имени Королева и самарского иллюстратора, креативного директора и сооснователя агентства «ТРУД» началась с идеи создать основу для разработки сувенирной продукции ВУЗа. В этой работе команда университета решила опереться на реальные арт-объекты, расположенные на территории кампуса: мозаики, горельефы и витражи, которые создавались еще в советскую эпоху и хорошо знакомы всем, кто так или иначе связан с университетом. И не только им: многие самарцы и гости города бывали в Ботаническом саду, гуляли по «взлетке», проходили мимо первого корпуса университета на Молодогвардейской, который является объектом культурного наследия, и видели живописные панно «Аэро» и «Космос», на фасаде административного корпуса университета, автором которых является заслуженный художник РФ Вячеслав Герасимов.

Анна Ситник директор Центра по связям с общественностью Самарского университета имени Королева «В самой сердцевине этого проекта - стремление выразить нашу любовь к университету через узнаваемые образы, которые ассоциируются с ним. На этапе замысла мы познакомились с творчеством разных художников и нам показалось, что стиль, в котором работает Сева Выводцев, очень созвучен духу университета. Я написала Севе, пригласила его на экскурсию по университету и, как мне показалось, вдохновила его. Для нас очень важно, что Севе удалось понять и максимально точно раскрыть особенности университета, которые нашли отражение в девизе «Космос для жизни», потому что, когда дело касается творческих проектов, результат непредсказуем и всегда уникален».

Сева Выводцев согласился с тем, что результаты творческих коллабораций отличаются уникальностью: «Одно из моих правил, например, звучит так: финальный результат обязательно должен нравиться не только заказчику, но и мне. Иначе зачем это всё?

В этом проекте я постарался добавить к своему авторскому стилю настроение советской печатной графики, чтобы изображаемые на постере элементы выглядели органичнее».