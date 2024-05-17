Олег Горяинов подведет итоги «Философий новой эпохи» в галерее «Виктория»

В следующий четверг старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова прочитает лекцию о Декарте и его месте в философии.

В следующий четверг Олег Горяинов подведет итоги цикла семинаров «Философия новой эпохи» лекцией о философе Рене Декарте и его месте в современной науке. Гости галереи «Виктория» узнают, за что Декарта не любили в XX веке и почему модернистская чувственность берет начало именно в его трудах. Завершится встреча обсуждением книги «О белой теологии Декарта» Жан-Люка Мариона.