25 причин не пропустить «Ночь Музеев -2024»: собрали самые яркие предложения из программ самарских театров, музеев и культурных центров

«Из поколения в поколение. Семейные реликвии» – так звучит тема «Ночи музеев», которая пройдет в Самаре 18 мая. К этому дню музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время и приготовили масштабные и интересные программы, из которых мы выбрали самые интересные пункты и предложения.

Команда Станкозавода приготовила серию мастер-классов, которая пройдет в Медиацентре. Это отличная возможность внести свой вклад-штрих в масштабную картину, которую Татьяна Гаврилова из MAP School будет создавать на большом холсте на стене, принять участие в озвучке мультфильма под руководством Ольги Колодкиной из МЫСЛИМИМА и стать участником Открытого джема СИНЕСТЕЗИЯ orchestra. А вечером на крыше креативного кластера самарский проект Duduk & Golos и DJ POLINA TONKOVICH дадут роскошный концерт.

приготовила серию мастер-классов, которая пройдет в Медиацентре. Это отличная возможность внести свой вклад-штрих в масштабную картину, которую Татьяна Гаврилова из MAP School будет создавать на большом холсте на стене, принять участие в озвучке мультфильма под руководством Ольги Колодкиной из МЫСЛИМИМА и стать участником Открытого джема СИНЕСТЕЗИЯ orchestra. А вечером на крыше креативного кластера самарский проект Duduk & Golos и DJ POLINA TONKOVICH дадут роскошный концерт. Команда Дома77 приготовила для Ночи музеев этого года персональные предсказания Дельфийского оракула в «Нулевой», выставку «Эфир» казанской художницы Зухры Салаховой, собрание резидентов и новых авторов с выставкой-продажей работ самарских художников от Gallery 419 и медиа-экраны с аудиовизуальными работами медиа художников из разных стран на летнике «Вечно молодого».

приготовила для Ночи музеев этого года персональные предсказания Дельфийского оракула в «Нулевой», выставку «Эфир» казанской художницы Зухры Салаховой, собрание резидентов и новых авторов с выставкой-продажей работ самарских художников от Gallery 419 и медиа-экраны с аудиовизуальными работами медиа художников из разных стран на летнике «Вечно молодого». В программе Музея Модерна хочется отметить театральную читку «Прямая речь. Дневники и воспоминания» в исполнении актером проекта «Новые читки Натальи Грицай, Артема Волкова и Валерия Кондратьева, лекцию «Музыка покинувших», посвященную драматичной судьбе трех старинных эмигрантских песен, которые до сих исполняют известные артисты, и музыкальный вечер во дворе, в котором примут активное участие гитарист Александр Господчиков с «хитами» 1920-1930х годов и джазовый ансамбль Александра Карбасова, который сыграет свои любимые композиции от старых джазовых стандартов из репертуара Билли Холидей до бибопа.

хочется отметить театральную читку «Прямая речь. Дневники и воспоминания» в исполнении актером проекта «Новые читки Натальи Грицай, Артема Волкова и Валерия Кондратьева, лекцию «Музыка покинувших», посвященную драматичной судьбе трех старинных эмигрантских песен, которые до сих исполняют известные артисты, и музыкальный вечер во дворе, в котором примут активное участие гитарист Александр Господчиков с «хитами» 1920-1930х годов и джазовый ансамбль Александра Карбасова, который сыграет свои любимые композиции от старых джазовых стандартов из репертуара Билли Холидей до бибопа. В Литературном музее собираются организовать посткроссинг, на котором можно будет подписать и отправить открытку в любую точку России и поэтический шоукейс проекта «Цифра» - соревнование поэтов, в котором победителя определят зрители. А еще можно будет увидеть пластическое представление «Сон в летнюю ночь», в котором карнавальные элементы пьесы Шекспира подчеркнут техно-музыкой, и услышать выступление проекта музыканта Александра Харитонова и поэта Софьи Сыромятниковой Saja и джаз-ансамбля имени улицы Ленинградской, который выступит в расширенном составе – с прекрасной Фефой.

собираются организовать посткроссинг, на котором можно будет подписать и отправить открытку в любую точку России и поэтический шоукейс проекта «Цифра» - соревнование поэтов, в котором победителя определят зрители. А еще можно будет увидеть пластическое представление «Сон в летнюю ночь», в котором карнавальные элементы пьесы Шекспира подчеркнут техно-музыкой, и услышать выступление проекта музыканта Александра Харитонова и поэта Софьи Сыромятниковой Saja и джаз-ансамбля имени улицы Ленинградской, который выступит в расширенном составе – с прекрасной Фефой. В Художественном музее откроют выставку Андрея Верещагина «Система триединства», проведут серию мастер-классов, на которых можно будет создать коллаж или миниатюру по мотивам картин Василия Поленова и организуют читку избранных рассказов о любви писателя и драматурга Александра Вампилова с участием актеров театра «Грань».

откроют выставку Андрея Верещагина «Система триединства», проведут серию мастер-классов, на которых можно будет создать коллаж или миниатюру по мотивам картин Василия Поленова и организуют читку избранных рассказов о любви писателя и драматурга Александра Вампилова с участием актеров театра «Грань». В Музее Алабина проведут игровой квест «Секреты динозавров», на котором можно будет узнать тайну динозавров Поволжья, организуют театрализованный перформанс о преемственности поколений «Застолье» и проведут серию мини-экскурсий «Непубличные», посвященную курьезным случаям музейной жизни от «невидимых» сотрудников музея и несколько мастер-классов «Сохранить как…», на которых можно будет познакомиться с основами реставрации фотографии и бумаги, тонкостями чистки металлических изделий и способам сохранения хрупких изделий.

проведут игровой квест «Секреты динозавров», на котором можно будет узнать тайну динозавров Поволжья, организуют театрализованный перформанс о преемственности поколений «Застолье» и проведут серию мини-экскурсий «Непубличные», посвященную курьезным случаям музейной жизни от «невидимых» сотрудников музея и несколько мастер-классов «Сохранить как…», на которых можно будет познакомиться с основами реставрации фотографии и бумаги, тонкостями чистки металлических изделий и способам сохранения хрупких изделий. В гардеробе «Доме рока» пройдет импровизированный концерт: кураторы, медиаторы и сотрудники сыграют свои любимые песни. Почти как «Битлз» на крыше, но в гардеробе.

пройдет импровизированный концерт: кураторы, медиаторы и сотрудники сыграют свои любимые песни. Почти как «Битлз» на крыше, но в гардеробе. В «Доме архитектора» откроется выставка «Самарские коды пространства», которая расскажет о главных ценностях Самарской архитектурной школы и представит лучшие проекты по реставрации и приспособлению исторических зданий для современного использования.

откроется выставка «Самарские коды пространства», которая расскажет о главных ценностях Самарской архитектурной школы и представит лучшие проекты по реставрации и приспособлению исторических зданий для современного использования. В Музее авиации и космонавтики имени Королева пройдет экскурсия «Космические резиденты», которая расскажет о работе таких выдающихся представителей отрасли, как Сергей Королев, Виктор Лукачев и Дмитрий Козлове, и экскурсия «Лестница в небо», которая познакомит с подлинными образцами и макетами авиационной и ракетно-космической техники, снаряжением летчиков и космонавтов и инструментами для работы в космосе.

пройдет экскурсия «Космические резиденты», которая расскажет о работе таких выдающихся представителей отрасли, как Сергей Королев, Виктор Лукачев и Дмитрий Козлове, и экскурсия «Лестница в небо», которая познакомит с подлинными образцами и макетами авиационной и ракетно-космической техники, снаряжением летчиков и космонавтов и инструментами для работы в космосе. В Самарском Академическом театре драмы пройдет экскурсия по ночным интерьерам «Погружение в театр» с посещением вокального мастер-класса, просмотром фрагмента премьерного спектакля «НА ДНЕ.DOC» и фотосессией на сцене в декорациях спектакля «Алые паруса».