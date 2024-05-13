Один из основоположников конструктивизма в Самаре: в «ЗИМ Галерее» открывается выставка Александра Родченко

Сегодня состоится открытие выставки индустриальной фотографии из фондов МАММ.

В «ЗИМ Галерею» привезли 56 работ Александра Родченко – одного из главных представителей русского авангарда и основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР и выдающегося фотографа-авангардиста. Экспозиция выставки «Индустриальный мир Александра Родченко» составлена из работ экспериментатора и новатора в области живописи, графики и художественного плаката, которые предоставлены фондом столичного Мультимедиа Арт Музея и объединены темой индустриализации. На открытии выставки, которое состоится сегодня, состоится экскурсия, которую проведет историк-архитектуры Армен Арутюнов.