Что построить диалог между философией и нейронауками? Олег Горяинов поясняет точку зрения Катрин Малабу

Исследователь современной философии прочитает лекцию «Сознание или мозг? Философия или нейронауки? Ответ Катрин Малабу».

Сегодня в офисе галереи «Виктория»пройдет очередная встреча в рамках цикла «Философия новой эпохи»: исследователь современной философии Олег Горяинов прочитает лекцию «Сознание или мозг? Философия или нейронауки? Ответ Катрин Малабу», рассмотрит работы французского философа и профессора университета Париж X, поговорит о том, как философия переживает столкновение с вызовом наук, маркированных модным ярлыком «нейро» и рассмотрит вопросы разницы «пластичности» и «гибкости» в жизни человека и связь распространения науки о нервной система с капитализмом.