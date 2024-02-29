Как менялись одежда, парфюмерия и украшения: Ирина Лазарева расскажет увлекательные истории из женского мира

Заведующая отделом истории Музея Алабина проведет авторскую экскурсию.

Сегодня в Музее Алабина пройдет авторская экскурсия по выставке «8 женщин: магия, вселенная, красота», которая посвящена тому, что окружало девушек в разные эпохи: от средневековья до середины двадцатого века. Заведующая отделом истории Музея Алабина Ирина Лазарева расскажет увлекательные истории к самым ярким из представленных – а их более трехсот! – экспонатов: от мебели до одежды, парфюмерии и украшений.

Информационный обзор редакции 16+