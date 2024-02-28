Хлеб, котики, рок-н-ролл: семь музеев, которые стоит посетить прямо сейчас

Говорят, не нужно откладывать музей-хоппинг на потом, если можешь совершить его на этих выходных. Прошлись по музеям, обязательным к посещению вообще всем: нашли зеркало, привезённое из Барвихи, потрёпанные конверсы рок-звезды, работы «неизвестного» самарского художника и тайные послания, спрятанные в печах.
Говорим: «Вдарим рок в этой дыре», а имеем в виду: «Заглядываем в недавно открывшийся уголок рок-н-ролла, свободы и кайфа». В «Доме рока» найти удастся, кажется, вообще всё: от старых потрёпанных конверсов Слэша и гитары, посвящённой песням Beatles, до архивных фото Эрика Клэптона и – внимание – оригинального красного пиджака Майкла Джексона.
Многое здесь можно не только увидеть, но ещё и потрогать. Например, в музее есть прототип звукозаписывающей студии 1960-х годов, где можно самому свести треки, гримёрка с гардеробом как у настоящих селеб и greenroom с гитарами и барабанами. Уйти из музея без сотни классных кадров точно не получится.
Михаил Михайлов, креативный директор Дома рока
Всё, что вы можете увидеть в Доме рока – это абсолютно уникальная экспозиция не только для Самары, но и для всей страны, если не сказать – мира! Сходить к нам прямо сейчас стоит по нескольким причинам: наш Дом Рока – это первая в таком роде выставка, на которой можно увидеть 500 + экспонатов, которые никогда не были представлены в нашей стране.
Подобного плана экспозиция по ее размеру, провенансу и технологическому оснащению является, пожалуй, лидирующей в Евразии. Если сравнивать количество экспонатов и масштаб, то наиболее близким примером может быть Зал Славы Рок-н-ролла в Кливленде. Тот факт, что наша выставка оказалась в Самаре, а это не просто выставка и не просто музей, а целый Дом Рока - это из ряда вон выходящее событие, в позитивном ключе, конечно же.
Адепты рок-музыки почувствуют себя здесь в своей естественной среде обитания.
Они увидят абсолютно уникальные артефакты мировой рок-музыки: Это и инструменты известных гитарных героев, одежда и личные вещи легендарных исполнителей, всех тех кто оказал непосредственное влияние на формирование культуры нескольких поколений!
Через медиацию мы провожаем гостей Дома Рока по жизненным и карьерному пути музыкантов. От зарождения и первых концертов, до возведения на Олимп мировой славы!
Небольшой, как кажется, снаружи и просто огромный внутри – это про самарский литмузей. По городской усадьбе XIX века, где и находятся основные экспозиции «Жизнь и творчество Алексея Толстого» (16+) и «Толстой: смена оптики» (16+), регулярно проводят экскурсии. Из того, что точно стоит увидеть: сохранившийся аттестат Толстого с тройкой по немецкому, литературное бюро его мамы и тяжёлый люкс – зеркало, привезённое с барвихинской дачи известного писателя.
Для малышей в литмузее есть отдельные программы «Приключение с Буратино» (0+) и «Знакомьтесь, Финдус» (0+) про старика Петсона и его кота. Сходить можно с детьми, но никто не запрещает и без них. Классная возможность попрыгать по болоту, порыбачить с моста и, что самое приятное, выиграть золотых монет.
Продолжаем культурный забег: в холле музея Алабина как раз открыта инсталляция «Отель «Зелёный» (0+) художника Андрея Сяйлева и проекта «Том Сойер Фест». Внутри ждёт микс из мини-ботанического сада и музея: встретить в одном месте можно как десятки цветов в горшках так и раритетные вещи, например, печатную машинку и старинные часы.
После знакомства с небольшим зелёным павильоном не торопимся уходить: поднимаемся на второй этаж посмотреть на проект «Хлебная лихорадка» (16+). Если зайдете в выходные, то можно сразу собрать комбо: успеть и на выставку, и на показ фильма «Край хлеба. 1851-1914» (12+). Ну а завершить поход советует основными музейными экспозициям.
Андрей Кочетков, директор музея Алабина
Музей имени Алабина находится в величественном здании в стиле советского модернизма, построенного для местного филиала Центрального музея Ленина. Филиал был открыт в 1990-м году и по своему прямому назначению проработал всего несколько лет. Но до сих пор многие уникальные элементы напоминают о его первоначальном назначении. Например, потрясающее панно с портретом Ленина, выполненное в технике флорентийской мозаики, высотой сопоставимое с хрущёвкой. В 1990-х годах сюда переехал краеведческий музей и стал планомерно создавать свои экспозиции. Сейчас в постоянной экспозиции можно увидеть множество интересных предметов, например, вещи из усадьбы Орловых-Давыдовых в Усолье или полноразмерный макет морского ящера, обитавшего в наших краях миллионы лет назад.
Прямо сейчас точно нужно идти на выставку «Хлебная лихорадка» – это большая временная экспозиция с необычным дизайном. Она посвящена товарам, превратившим в XIX веке Самару из небольшого поселения в один из крупных городов Российской империи. Пшеница, мука и хлеб – то, благодаря чему полтора столетия назад на нашей земле появлялись гигантские богатства, превращавшиеся, среди прочего, и в культурные феномены. Например, самарский модерн. По выходным же на выставке можно ещё посмотреть специально снятый для неё документальный фильм «Край хлеба». Выставка будет работать до 19 мая.
То, что модерн крепко вшит в ДНК Самары, известно давно, и целый музей в бывшей городской усадьбе Курлиной этому подтверждение. Зайти туда в ближайшее время стоит хотя бы пару раз, и вот почему: до 24 марта здесь работает выставка объединения русских художников-символистов «Голубая роза» (0+), а до 3 марта ещё можно успеть побывать в подвале особняка на выставочном проекте «Мистицизм» (6+). Вообще всегда и без ограничений в доме Курлиной доступна основная экспозиция (0+): экскурсоводы расскажут и про характерные особенности модерна, и про купцов, которые долгое время жили в этом особняке.
Мастодонт всех самарских музеев – Художественный – в марте откроет выставку работ русского художника Василия Поленова. Проект поддержат целых 12 музеев со всей страны: среди участников и Третьяковская галерея, и Нижегородский художественный музей, и Музей-заповедник Поленова. Пока масштабная выставка готовится к старту, есть время застать серию работ «неизвестного» самарского художника Виктора Денисова (0+) и детально изучить основную экспозицию (0+). Даже в десятый раз здесь реально найти для себя что-то новое – чего стоят одни лишь залы русского авангарда и иконописи.
«Заварку» можно назвать настоящим чудом, которое только могло случиться с домом Маштакова. Теперь здание, когда-то признанное аварийным и пережившее реставрацию, стало небольшим музеем-галереей с просторной чайной на первом этаже и выставочными пространствами на втором.
Тем, кто любит проводить выходные с пользой, рекомендуем заглянуть сюда именно в воскресенье: в 15:00 здесь проходят обзорные экскурсии по дому Маштакова (12+). Обращаем внимание на двери XIX века, сохранившуюся штукатурку и уцелевшие печи. Сейчас печные окошки – это своего рода тайники, в которых спрятаны важные для дома детали, его история. Найти их все – мини-квест.
Завершаем культурную вылазку музеем Эльдара Рязанова и неспроста: пространство хоть и небольшое, но знакомиться с ним мы рекомендуем долго, внимательно и неторопливо. Для самостоятельного посещения музей открыт каждый день: выделяем пару часов на то, чтобы изучить выставочные залы, позвонить во все дверные интерактивные звонки, послушать голоса известных актёров из старого проводного телефона и посмотреть документальные видео о жизни советского и российского режиссёра.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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