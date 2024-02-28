Хлеб, котики, рок-н-ролл: семь музеев, которые стоит посетить прямо сейчас

Всё, что вы можете увидеть в Доме рока – это абсолютно уникальная экспозиция не только для Самары, но и для всей страны, если не сказать – мира! Сходить к нам прямо сейчас стоит по нескольким причинам: наш Дом Рока – это первая в таком роде выставка, на которой можно увидеть 500 + экспонатов, которые никогда не были представлены в нашей стране.

Подобного плана экспозиция по ее размеру, провенансу и технологическому оснащению является, пожалуй, лидирующей в Евразии. Если сравнивать количество экспонатов и масштаб, то наиболее близким примером может быть Зал Славы Рок-н-ролла в Кливленде. Тот факт, что наша выставка оказалась в Самаре, а это не просто выставка и не просто музей, а целый Дом Рока - это из ряда вон выходящее событие, в позитивном ключе, конечно же.

Адепты рок-музыки почувствуют себя здесь в своей естественной среде обитания.

Они увидят абсолютно уникальные артефакты мировой рок-музыки: Это и инструменты известных гитарных героев, одежда и личные вещи легендарных исполнителей, всех тех кто оказал непосредственное влияние на формирование культуры нескольких поколений!

Через медиацию мы провожаем гостей Дома Рока по жизненным и карьерному пути музыкантов. От зарождения и первых концертов, до возведения на Олимп мировой славы!