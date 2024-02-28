Как сделать приворот: Анастасия Альбокринова расскажет о советской метафизике

В субботу художница прочитает лекцию «Советская метафизика: взгляд куратора» в Музее Модерна.

В субботу художница Анастасия Альбокринова прочитает лекцию о невероятном в позднем СССР и молодой России в рамках выставки «Мистицизм» в Музее Модерна. Гости смогут узнать, как у советских людей, видевших в воде целителя и общавшихся волновыми сигналами, возник особый образ мышления, как он изменился с приходом рыночной экономики и как куратор может использовать метафизические нарративы в проектах современного искусства.