18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Как сделать приворот: Анастасия Альбокринова расскажет о советской метафизике

В субботу художница прочитает лекцию «Советская метафизика: взгляд куратора» в Музее Модерна.

В субботу художница Анастасия Альбокринова прочитает лекцию о невероятном в позднем СССР и молодой России в рамках выставки «Мистицизм» в Музее Модерна. Гости смогут узнать, как у советских людей, видевших в воде целителя и общавшихся волновыми сигналами, возник особый образ мышления, как он изменился с приходом рыночной экономики и как куратор может использовать метафизические нарративы в проектах современного искусства.

Информационный обзор редакции 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: