Третьяковка в Самаре: практически все общестроительные работы завершены

Один из самых долгожданных музейных блокбастеров откроется в первом полугодии 2024 года.

Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре:

Идут финальные отделочные работы, например, заливают и шлифуют полы в подвале — там, где будет располагаться гардероб.

Остались некоторые работы уличного плана по зданию, например, закрытие стеклом световых приямков, и по благоустройству. Ждем окончания работ по навесу на эксплуатируемой кровле, где уже этим летом мы будем с вами встречаться и отдыхать после вернисажей, наслаждаться видом на Волгу.

Что касается остальных подготовительных работ, то сейчас полным ходом идет завоз мебели, оснащение различными необходимыми элементами общественных пространств: кинолекционного зала, кофейни, библиотеки, магазина, кассы, гардероба.

В ближайшее время мы оснащаем кабинеты сотрудников и параллельно с этим активно набираем команду филиала. Если вы хотите присоединиться – заходите на наш сайт, там вывешены актуальные вакансии, по которым можно присылать свои резюме.

Сейчас для нас самое важное — тестирование музейного климата. Конечно, на Фабрике-кухне прекрасная человеческая атмосфера, здесь тепло и комфортно. Но, как вы знаете, для музейных работ нужен определенный климат — это 18 градусов и 50-55% влажности. Особенно важно, чтобы этот климат был стабильным. Сейчас здание после стольких лет жизни без климата —- с отсутствием окон, стен и крыши —- постепенно набирает необходимую влажность и температуру, климат стабилизируется. Мы очень внимательно за этим следим. Ждем. Я надеюсь, что в ближайшие пару недель климат станет достаточно стабильным, чтобы уже можно было говорить о приближающемся открытии.

Мы начинаем застройку специальной архитектурой под первую выставку, которая будет называться «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве». На нее приедет свыше 100 работ из Третьяковской и частных коллекций. О ней мы расскажем чуть-чуть позднее, но это будет настоящее событие. Параллельно мы готовим к запуску наш образовательный центр, оснащая его и разрабатывая программы, и работаем над пространствами арт-резиденций и Музея Фабрики-кухни.

Будем держать вас в курсе. Все движется оптимистично. Мы сами, не меньше чем вы, ждем момента, когда сможем вас пригласить и сказать: «Все. Началось. Мы открываем свои двери!»

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