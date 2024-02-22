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Искусство

Миша Качикаракис приглашает: McDowell’s International в Нулевой

Выставка откроется в эту субботу.

Миша Качикаракис — известный локальный художник, автор первой выставки современного искусства на Avito, дизайнер и арт-директор. Его работы – синтез стритарта, поп-культуры и личных переживаний.

Вот, что сам художник думает о своем новом арт-проекте:

«Массовая культура и ее образы так плотно интегрировались в нашу жизнь, что мы их практически не замечаем. Колу и чизбургер можно найти практически в любом уголке планеты, они стали такими же обыденными объектами окружающей среды как камни, трава и мох. Выставка исследует это взаимоотношение природы и продуктов потребления, через их сращивание и взаимодействие. Кто победит – природа или чизбургер? Может быть они срастутся во что-то новое? Натуральный состав объектов выставки, помещенных в упаковку, как в некую закрытую экосистему, возможно, даст нам ответ».

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Фото: Антон Лавин

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