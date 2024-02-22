Все в дом: Space13 Gallery запускает open-call

Space13 Gallery начала принимать заявки на участие в проекте «Я дома?».

В апреле стартует новый групповой проект галереи Space13 «Я дома?», который поможет провести границы между человеком и остальным миром и сформировать восприятие дома, как безопасной и привычной территории. Принять участие в проекте могут художники, которые хотят поделиться своими размышлениями на тему родного места, выраженными в живописи, графике, объектах, скульптурах и инсталляциях: заявки принимаются до 15 марта.