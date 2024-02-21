А ты декадант?

В Музее Модерна пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века» в рамках выставки «Мистицизм». Лекцию прочитают уже в это воскресенье.

Для декадентов было важно постижение природы искусства, они провозглашали самоценность художественного высказывания. Эстетизация повседневности для них была краеугольным камнем, эстетическое выше этического.

Романы-перевертыши, роковые женщины, использование образов, взятых не у природы, а у искусства, мода, пессимизм и эксцентричные выходы — все это культура декадентов, которая завершила XIX век и стала почвой для эпохи модерна.

Лекцию прочитает заведующая Музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова. 12+