Какую роль художник играет в институциональной системе? Раскажет Тина Шибалова

В субботу в галерее «Виктория» пройдет встреча с междисциплинарной художницей.

В эту субботу команда галереи «Виктория» организует встречу с художницей Тиной Шибаловой «История скучной жизни скучного человека: перформативная встреча». Участница арт-группировки ПНИ и резидент Мастерских ЦСИ «Винзавод» расскажет о своих практиках на примере сложносочиненных и трудозатратных проектов, поговорит о проблеме иерархий и скучном искусстве, как контрспектакулярной стратегии. Модерировать споры и дискуссии будут Илья и Снежана Михеевы. Встреча начнется в пять вечера во временном офисе галереи.