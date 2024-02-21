18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Какую роль художник играет в институциональной системе? Раскажет Тина Шибалова

В субботу в галерее «Виктория» пройдет встреча с междисциплинарной художницей.

В эту субботу команда галереи «Виктория» организует встречу с художницей Тиной Шибаловой «История скучной жизни скучного человека: перформативная встреча». Участница арт-группировки ПНИ и резидент Мастерских ЦСИ «Винзавод» расскажет о своих практиках на примере сложносочиненных и трудозатратных проектов, поговорит о проблеме иерархий и скучном искусстве, как контрспектакулярной стратегии. Модерировать споры и дискуссии будут Илья и Снежана Михеевы. Встреча начнется в пять вечера во временном офисе галереи.

Информационный обзор редакции. 16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: