Откуда Parazitы в «Павильоне»? «Собака.ru» дарит Самаре биеннале

В понедельник на «Станкозаводе» откроется павильон русских художников, который мог бы открыться на предстоящей – юбилейной шестидесятой – биеннале в Венеции.

Stranieri Ovunque или «Чужестранцы повсюду»: такую тему выбрали организаторы шестидесятой биеннале в Венеции. И российских художников не смутил тот факт, что в Италии в этом году их присутствия не будет: они просто организовали свой «Павильон» дома: в понедельник 26 февраля он на четыре дня откроется на «Станкозаводе».

Многолетняя история репрезентации России на биеннале современного искусства в Венеции терпела как взлеты, так и падения. Во времена «железного занавеса» увидеть и оценить новейшие культурные тенденции можно было благодаря участию некоторых художников вне павильонов или в параллельной программе. К подобным феноменам можно причислить одиозную «Биеннале диссидентов» 1977 года, в рамках которой было показано советское неофициальное искусство, запрещенное в СССР. Перед международной аудиторией предстали «Коллективные действия», фантасмагорическая живопись Олега Целкова, концептуализм Ильи Кабакова.