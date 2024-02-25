Откуда Parazitы в «Павильоне»? «Собака.ru» дарит Самаре биеннале

В понедельник на «Станкозаводе» откроется павильон русских художников, который мог бы открыться на предстоящей – юбилейной шестидесятой – биеннале в Венеции.
Stranieri Ovunque или «Чужестранцы повсюду»: такую тему выбрали организаторы шестидесятой биеннале в Венеции. И российских художников не смутил тот факт, что в Италии в этом году их присутствия не будет: они просто организовали свой «Павильон» дома: в понедельник 26 февраля он на четыре дня откроется на «Станкозаводе».
Многолетняя история репрезентации России на биеннале современного искусства в Венеции терпела как взлеты, так и падения. Во времена «железного занавеса» увидеть и оценить новейшие культурные тенденции можно было благодаря участию некоторых художников вне павильонов или в параллельной программе. К подобным феноменам можно причислить одиозную «Биеннале диссидентов» 1977 года, в рамках которой было показано советское неофициальное искусство, запрещенное в СССР. Перед международной аудиторией предстали «Коллективные действия», фантасмагорическая живопись Олега Целкова, концептуализм Ильи Кабакова.
В этом году тема юбилейной, 60-й по счету Венецианской биеннале современного искусства — «Чужестранцы повсюду». Фраза происходит от названия туринского общества, выступающего против ксенофобии в 2000-х: так куратор биеннале Адриано Педроса обращает внимание на мир в кризисе, на фоне которого теперь создается искусство. «Бесконечные переселения с сопутствующими им всячески опасным сумбурностям, которые сродни событиям вавилонского столпотворения. И сакрально добавляет, что, где бы ты ни оказался, ты всегда по-настоящему и глубоко внутри — иностранец», — объясняют «Собака.ru» участники арт-группы Parazit.
Пространство выставки, на которой будет представлены произведения более пятидесяти мастеров, разделится – формально – на два ядра: экспозицию петербургского творческого объединения Parazit, которое решило пережить непосредственный «эстетический опыт», и открыть собственный павильон, и высказывание на тему биеннале от самарских художников.
Parazit – одно из самых мощных творческих объединений в Санкт-Петербурге, которое – не исключено – переживает доброкачественный коллективный нарциссизм, направленный только на созидание и развитие, и изменения системного характера. Что не меняет основной постулированной концепции объединения: паразитирование «на теле» различных культурных институций, а также «на теле» мировых художественных событий в области современного искусства с целью переосмыслить и создать свои высказывания на озвученные темы.
Для работы над «Павильоном» куратор петербургской выставки Вера Светлова привлекла художников, работающих в различных медиумах: именитого участника 58-й Венецианской биеннале Александра Шишкина-Хокусая, а также Катарину Кано, Юстину Комиссарову, Александра Малышкина, Анастасию Иваненкову, Наримана Калашникова и других.
Вторая часть представляет собой высказывание на тему «Незнакомцев / Чужестранцев» от самарских художников из разных культурных институций города: Музей Модерна, Gallery 419, Aksometry Lab. В центре самарской экспозиции – человек и его осмысление отношений с обществом, миром природы и собственных чувств. Выставка раскрывает так же тему выстраивания диалога «художник – зритель», поскольку иногда художник чувствует себя иностранцем перед ним.
Вера Светлова, куратор выставки в Санкт-Петербурге
«После того, как Россию не пригласили в Венецию, художники объединения Parazit Group создали в Санкт-Петербургской галерее «Борей» свой павильон, в котором организовали выставку «Чужестранцы повсюду». Ее заметили в Самаре, где планировали создать похожую выставку, произошло слияние и получился любопытный художественный проект.
Ценность выставки в ее иронической интонации – этаком намерении освоить пространство любыми способами при известных нам запретах. Это встречное движение художников скорее рассказывает о незыблемом: культурные границы подвижны и растворимы. В этом смысле содержание выставки позволяет утверждать, что современное искусство давно уже работает в условиях настоящего времени вне учета государственных границ и бесконечного осмысления темы «иностранцы всюду», в отличие от западно-восточных культурных коммуникаций».
Максим Осипов, куратор выставки в Самаре
«Нам понравилась идея художников из Санкт-Петербурга и мы решили дополнить ее высказываниями самарских художников. «Павильон» даст возможность взглянуть на проблему, озвученную организаторами Венецианской биеннале с берегов двух рек: Невы и Волги. Радует, что Parazitы получили не холодный зимний прием, а теплую и душевную встречу».
Информационный обзор редакции 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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