Первая в мире выставка на Avito

Михаил Качикаракис, художник:

«Арт-проект «Авито выставка» представляет собой уникальный энтертейнмент, проводимый в онлайн формате на маркетплейсе Avito. Этот проект играет с понятием маркетплейса, который для многих стал новой социальной сетью, где люди наслаждаются просмотром товаров, не обязательно приобретая их.

Выставка представлена только в онлайн формате, где фотографии картин из музея создают иллюзию реальной выставки, недоступной для посещения, а лишь для виртуального рассмотрения, подобно товарам на маркетплейсе.

Работы представленные в данном проекте ранее нигде не выставлялись. Основной костяк это мои работы, Дениса Вертиго и Андрея ЧЖНС.

Сначала это была больше шуточная затея, как прикол выложить то, что купить нельзя. Я подумал, что из этого можно сделать что-то более глубокое. Купить искусство может не всякий, а тот кому оно и правда надо. Это не сосиска в тесте, а как минимум бургер из мраморной говядины от шефа. Чем сложней его заполучить… Тем больше звезд мишлен или хотя бы звездочек в Яндекс Еде»