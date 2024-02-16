Первая в мире выставка на Avito

Локальный художник Михаил Качикаракис совершает арт-прорыв.
Всё просто. Качикаракис (ex-Горелов) уже давно стал локальной звездочкой от искусства. Он оформляет пластинки рэпперов, дизайнит оформление общепита, участвует в ярмарках современного искусства. Теперь он придумал запустить настоящую выставку на маркетплейсе.
Перед вами ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ ВЫСТАВКА НА АВИТО
Также выставку можно читать как настоящее высказывание. В названиях картин читается цитата великого Энди Уорхола. Помимо Михаила в выставке также принимают участие Денис Вертиго и Андрей ЧЖНС.
Современной выставке — современное высказывание. Кураторский текст готовила, конечно же, нейросеть.
Михаил Качикаракис, художник:
«Арт-проект «Авито выставка» представляет собой уникальный энтертейнмент, проводимый в онлайн формате на маркетплейсе Avito. Этот проект играет с понятием маркетплейса, который для многих стал новой социальной сетью, где люди наслаждаются просмотром товаров, не обязательно приобретая их.
Выставка представлена только в онлайн формате, где фотографии картин из музея создают иллюзию реальной выставки, недоступной для посещения, а лишь для виртуального рассмотрения, подобно товарам на маркетплейсе.
Работы представленные в данном проекте ранее нигде не выставлялись. Основной костяк это мои работы, Дениса Вертиго и Андрея ЧЖНС.
Сначала это была больше шуточная затея, как прикол выложить то, что купить нельзя. Я подумал, что из этого можно сделать что-то более глубокое. Купить искусство может не всякий, а тот кому оно и правда надо. Это не сосиска в тесте, а как минимум бургер из мраморной говядины от шефа. Чем сложней его заполучить… Тем больше звезд мишлен или хотя бы звездочек в Яндекс Еде»
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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