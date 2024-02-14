Ольфакторный арт-завтрак: Третьяковка снова «кормит» искусством

Следующая встреча состоится в это воскресенье в Клубе Третьяковки в Самаре.

Ольфакторный – относящийся к области обоняния, произошло от латинского слова olfactorius – благовонный, душистый.

Представители авангарда не боялись смелых экспериментов и дерзких идей. Так и кураторы Третьяковки в Самаре, вдохновившись художниками, предлагают по-новому взглянуть на их работы – через призму ароматов.

Каждый день нас окружают десятки, если не сотни запахов, которые современный человек подмечает редко, поскольку это давно не вопрос жизненной безопасности. Однако, ароматы как ничто другое способны создавать образы, воскрешать воспоминания и переносить в разные эпохи из прошлого; в этот раз все желающие перенесутся в начало XX века.

Арт-завтрак носит экспериментальный характер: будьте готовы принимать активное участие. 6+