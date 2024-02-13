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Искусство

Все, что вы хотели узнать о мире женщины: в музее Алабина расскажут, как жили женщины в разные времена

Открытие выставки «8 женщин: магия, вселенная, красота» назначено на День влюбленных.

Завтра в музее Алабина откроется выставка «8 женщин: магия, вселенная, красота», которая расскажет, как менялся мир и образ женщины с течением времени: от древности до XX века. Какими вещами окружала себя женщина? Что помогало ей быть модной и красивой? Какие увлечения были модными в разные времена? Ответы на все эти вопросы можно будет найти на выставке, на которой будет представлено около четырехсот экспонатов: от мебели и одежды до бижутерии и парфюмерии.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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