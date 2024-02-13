Как соединить видео, поэзию и гитару: презентация «Дневника» LovaLova

В пятницу проект LovaLova устроит в Kowalski club поэтический перформанс.

В пятницу проект LovaLova представит сборник стихотворений «Дневник», авторы которого говорят на трех языках: девять поэтов — словами, режиссер Антон Долганов — кадрами, а музыканты Татьяна Лизунова и Роман Ковальски — нотами. Актрисы Самарского драматического театра прочитают на сцене Kowalski club истории о поэтах под семь видеообразов под аккомпанемент баяна и гитары.